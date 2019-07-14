«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо
ЦСКА предпринял попытку подписать полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, сообщает Globo Esporte.
ЦСКА предпринял попытку подписать полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, представитель «армейцев» в Бразилии выходил на контакт с 25-летним хавбеком и предупредил его об интересе московского клуба. Позже ЦСКА сделал предложение по игроку «Интернасьоналю». Однако сумма, предложенная за футболиста, бразильский клуб не устроила. Очевидно, что она оказалась ниже € 10 млн, которые бразильский клуб желает получить за полузащитника.
В текущем сезоне Дурадо принял участие в 7 играх за «Интернасьональ». На его счету 1 результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2020 года. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай».