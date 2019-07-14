Семак — о Заболотном и Анюкове, Григорян — о приеме у дантиста и задержке в туалете

Источник: Спорт-Экспресс

— Сложная игра, — начал Семак. — В первом тайме недостаточно быстро и остро атаковали. А во втором тайме играли значительно лучше, смогли забить два быстрых мяча. Но вместо того, чтобы забить третий, пропустили. Нервозность присутствовала в концовке, скользкий счет наложил отпечаток на игру.

— Почему решили поставить Жиркова левым полузащитником, а Дриусси правым? Что скажете о взаимодействии Жиркова и Дугласа слева?

— Мне понравилось, как они взаимодействовали. Юру отправили выше, так как он в хорошей форме находится. По Дриусси сложно. В первом тайме только левый фланг более-менее работал. А Дриусси смещался в центр, выполнял большой обьем работы. Но не от него одного зависит острота. Во втором тайме чуть изменили расположение игроков.

— В перерыве вы сделали четыре перестановки. Наигрывался ли вариант с Дугласом в опорной зоне?

— Дуглас играл в опорной зоне в «Гамбурге». Барриос только вернулся, в первом тайме не было игрока, который хорошо работал бы с мячом. Ерохина подняли наверх, Дугласа переместили в центр поля, он там смотрелся хорошо.

— Заболотного нет в заявке на чемпионат. Зато он есть в заявке «Зенита-2» на ПФЛ. О чем это говорит?

— Антон уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов — в клубе занимаются поиском нового клуба для Антона. Есть какие-то варианты, но решать будут его представители с руководством клуба. Мне хочется, чтобы разрешился этот конфликт с наименьшими потерями для клуба и Антона. Он прекрасно тренируется и может помочь многим клубам премьер-лиги. Хотим, чтобы он играл больше и как можно лучше. Именно в премьер-лиге.

— Краневиттера тоже нет в заявке. Каково его будущее?

— Краневиттеру клуб подыскивает возможные варианты трудоустройства. Мы пока не заявляли его для участия в чемпионате России.

— Нобоа не вышел на поле. Он точно никуда не уходит?

— Нобоа готовится с командой. Если будут варианты для него, это станет известно, наверное. Он готовится к каждому матчу.

— Анюков неожиданно перешел в «Крылья». Как это произошло? Советовался ли он с вами?

— Да, он советовался. Я считаю, если есть желание играть — нужно играть. Закончить всегда можно успеть. Поздравляю его с удачным дебютом и с победой. Для него будет комфортно в Самаре — команда играет раз в неделю, есть время на восстановление. Я только рад, если он решил продолжить карьеру. Главное, чтобы миновали травмы. Пока речь идет об одном сезоне, но если будет желание, то дай Бог, чтобы он получал удовольствие от игры и играл больше.

— Ваше мнение о Сутормине?

— Сутормин не так давно присоединился к нам. Мы разговариваем по поводу его позиции, не так просто ему влиться. Но я доволен тем, как он тренируется. Он вышел, старался. Я не сомневаюсь в его качествах. Добавит разнообразия в некоторых аспектах наших тактических схем.

— Ищете ли вы усиление в центре поля?

— Мы шагаем вперед. У нас очень большое количество игроков на контракте. Надо сначала сократить число футболистов. Потом уже будем усиливать те позиции, которые нуждаются в усилении. Будет возможность взять игрока — возьмем. Это все происходит не так быстро.

Александр Григорян: «Зевнул первый гол. Причина? В туалет надо иногда ходить»

— В перерыве общались с игроками. Говорили, что нужно внимательно выйти, — начал главный тренер «Тамбова» — Но я зевнул гол, команда два гола зевнула. Если бы не два мяча и эта пятиминутка, то можно было бы говорить о качественном матче с нашей стороны. Но в этом и заключается мастерство команды, которая победила. Она использовала пятиминутку и потерю нашей концентрации. Мы провели достойный матч, но надо анализировать его глубоко. Я часто делал выводы уже на пресс-конференции, но после работы на телевидении понял, что это непрофессионально. Но могу сказать, что «Зенит» победил заслуженно, а мы просто выглядели достойно.

— Ожидали, что Жирков выйдет слева в полузащите, а Дриусси — справа? Это как-то повлияло на вашу игру в первом тайме?

— Это никак не повлияло. У «Зенита» прослеживается четкая система. Семак — системный тренер. Я не могу сказать что он играет предсказуемо, но атаки «Зенита» развиваются по определенным правилам. В первом тайме мы перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего на флангах, не давали проникать через центр, не давали подбирать мячи в опорной зоне. Во втором тайме надо было вытерпеть до 60 минуты, а потом ловить на контратаках. Но два быстрых пропущенных гола после перерыва вынудили нас пойти в атаку. Выглядели достойно.

— Вы сказали, что зевнули один гол. Что это значит?

— Бывает, на минуту-полторы задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них — в туалет надо иногда ходить.

— Как повлияли на игру перестановки в перерыве?

— Мы пропустили два быстрых гола, но перестановки даже облегчили нам игру. Во втором тайме мы спокойно выходили через короткий пас, наши два центральных хавбека подолгу выдерживали паузу, разбивали прессинг «Зенита». При противодействии мы выходили через короткий пас. Это облегчило нам развитие атаки.

— «Сочи» отлично показал себя в матче со «Спартаком». Вы с «Зенитом» показали зубы. Премьер-лига получила качественное пополнение?