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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Точилин: Вот если бы Жиго свернул шею Песегову, судья свистнул бы

На следующий день после скандального матча «Спартак» — «Сочи» (1:0) на вопросы корреспондента «СЭ» ответил главный тренер дебютанта премьер-лиги.

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Гол

— На пресс-конференции вы ни словом ни обмолвились о судействе Владимира Москалева. Осознанно? — первый вопрос Точилину.

— Да. Просто не видел смысла об этом говорить.

— Но почему?!

— Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя…

— Что?

— Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу — все ошибки были в одну сторону.

— Вот-вот.

— Что ж, нам, дебютантам премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня «Спартака». Ладно… В первую очередь мы сами виноваты.

— Это в чем же?

— В том, что давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника. Но мы спокойно относимся к таким вещам. В ФНЛ, особенно на старте сезона, насмотрелись всякого. Вот тогда было много эмоций, громких высказываний…

— И ничего не менялось?

— В том-то и дело! Любое судейское решение всегда можно оправдать. Это называется корпоративная этика.

— Если уж вспомнили о ФНЛ — самый вопиющий случай, когда вас «прибили»?

— На мой взгляд, такое происходило не раз. Но судейская коллегия расценивает эти эпизоды совершенно иначе.

— Обидно.

— После таких матчей я говорил своим игрокам: «Значит, мы должны быть на две головы сильнее! Чтобы вообще не зависеть от судейских свистков…» Других вариантов нет.

— Ясно. Теперь о «Спартаке». Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?

— Нет. В штрафной — жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство — но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.

— Куда же смотрел Москалев?

— Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся…

— Вам-то не до смеха. Три очка «Сочи» никто не вернет.

— Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.

Пенальти

— После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе ВАР.

— Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

— Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?

— Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

— Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам «Спартака», но делать этого почему-то не стал.

— Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но! В такой ситуации главное — последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы.

— О чем вы подумали, когда во втором тайме Жиго откровенно схватил за майку Набиуллина, но судья никак не отреагировал?

— Даже не хочется комментировать… Лучше поговорите на эту тему с Москалевым. И людьми, который отвечают за подготовку наших судей.

— Зато, когда в штрафной мяч попал в руку вашему Миладиновичу, и спартаковцы требовали пенальти, Москалев разобрался четко.

— Поймите, для меня самое главное — последовательность. Если даешь пенальти за игру рукой в одной штрафной, то же самое надо делать и в другой. Не должны команды играть по разным правилам. Вот и все.

— С Москалевым после матча общались?

— Нет. Кстати, в апреле он судил нас в ФНЛ, когда на выезде встречались с «Тамбовом». Победили 3:0, но несколько решений Москалева не поддавались объяснению.

— Например?

— При счете 2:0 поставил в ворота «Сочи» пенальти. Который, правда, Мамтов не реализовал. Когда же нашего футболиста сбили в штрафной «Тамбова», арбитр оставил это без внимания. Ну, а возвращаясь к матчу со «Спартаком»… К поражению привели не только судейские ошибки. Сил нам не хватило. Не дотерпели. На том же «стандарте» недоработали. И пропустили решающий гол.

Бог

— Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление на официальном сайте. Читали?

— Нет.

— Тогда цитирую: «В концовке матча игроки “Сочи” откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их». Как вам такое?

— Пусть останется на совести «Спартака». Что касается разговоров о затяжке времени… Видели бы вы, что в этом смысле творится в ФНЛ, где команды еще и по четыре замены проводят! Но даже там больше пяти минут никогда не добавляли!

— А тут Москалев накинул семь.

— Для меня это стало откровением. На моей памяти такое случалось лишь однажды. Давным-давно московское «Динамо» встречалось во Владикавказе с «Аланией». Мы вели 2:1, судья прибавил то ли восемь минут, то ли девять. В сорокоградусную жару!

— Чем кончилось?

— «Алания» сравняла счет — и арбитр сразу дал финальный свисток.

— Упреки «Спартака» в затягивании времени справедливы?

— Честно вам так скажу — футбольные хитрости никто не отменял. Иногда не грех взять маленькую паузу, перевести дух, сбить атакующий темп соперника. Что такого-то? Но здесь еще другой момент надо учитывать.

— Какой?

— Нельзя наших игроков обвинять в симуляции. У Новосельцева и Цаллагова на последних минутах действительно сводило ноги от усталости. Ребята предсезонку толком не прошли, до перехода в «Сочи» тренировались по индивидуальной программе. Так что оба пока не в идеальной физической форме. А Маргасов в концовке пережил несколько жестких столкновений, ему реально нужна была медицинская помощь. Слава богу, обошлось без серьезных травм.

Джанаев

— Во втором туре вас ждет «Зенит». Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев и Полоз смогут выйти против бывшей команды?

— Думаю, да. По крайней мере мне о каких-то договоренностях между клубами никто ничего не говорил.

— Кудряшов на 90 минут еще не готов?

— Он присоединился к нам за сутки до встречи со «Спартаком». К тому моменту состав уже был наигран, решили его не менять. Вот в следующем матче у Федора большие шансы появиться в основе.

— Правда, что Джанаев уже подписал контракт с «Сочи»?

— Да. Сегодня (в воскресенье. — Прим. А. К.) у команды выходной, но у Сослана была индивидуальная тренировка. Работает, набирает форму.

— Говорят, что в «Сочи» может перейти и Нобоа. Вы с ним лично на эту тему говорили?

— Пока нет. Все обсудим, когда приедет в Сочи. Нобоа — великолепный футболист, способный добавить нашей полузащите креатива и мобильности.

— Так он перейдет в «Сочи»?

— Я не в курсе, подписал Нобоа контракт или пока все на уровне устных договоренностей. Знаю, бланк соглашения ему уже выслали, дальше к вопросу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет бумаги, руководство сразу объявит о переходе.

— Краневиттер перебираться в ваши края отказался наотрез?

— Понять его можно. Не каждый иностранец решится уйти из топ-клуба в команду, которая впервые вышла в премьер-лигу. Тем более Краневиттер не так давно приехал в Россию. Это Нобоа здесь стал уже своим, ко всему адаптирован, сменил много клубов — «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит»…

— Почему вам не подошел Динияр Билялетдинов, который долго находился на просмотре?

— Меня полностью устраивала его игра, но центр полузащиты у нас уже укомплектован. Плюс должны взять Нобоа. Приглашать в такой ситуации еще и Билялетдинова — перебор.

— «Сочи» серьезно укрепился за последние дни. Есть линия, за которую абсолютно спокойны?

— За вратарей. Сейчас у нас три классных голкипера — Заболотный, Джанаев и Фролов. В защите тоже собраны качественные игроки. А вот в средней линии нужно усилить еще несколько позиций, что позволит разнообразить тактическую схему.

— Осталось обсудить атаку.

— У нас есть опытный Полоз, Карапетян, неплохо проявивший себя на сборах, и Обухов, у которого огромный потенциал. Верю, в нашей команде парень раскроется и проявит себя во всей красе.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)13
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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