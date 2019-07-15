Александр Точилин: Вот если бы Жиго свернул шею Песегову, судья свистнул бы
На следующий день после скандального матча «Спартак» — «Сочи» (1:0) на вопросы корреспондента «СЭ» ответил главный тренер дебютанта
На следующий день после скандального матча «Спартак» — «Сочи» (1:0) на вопросы корреспондента «СЭ» ответил главный тренер дебютанта
— На
— Да. Просто не видел смысла об этом говорить.
— Но почему?!
— Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя…
— Что?
— Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу — все ошибки были в одну сторону.
—
— Что ж, нам, дебютантам
— Это в чем же?
— В том, что давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника. Но мы спокойно относимся к таким вещам. В ФНЛ, особенно на старте сезона, насмотрелись всякого. Вот тогда было много эмоций, громких высказываний…
— И ничего не менялось?
— В
— Если уж вспомнили о ФНЛ — самый вопиющий случай, когда вас «прибили»?
— На мой взгляд, такое происходило не раз. Но судейская коллегия расценивает эти эпизоды совершенно иначе.
— Обидно.
— После таких матчей я говорил своим игрокам: «Значит, мы должны быть на две головы сильнее! Чтобы вообще не зависеть от судейских свистков…» Других вариантов нет.
— Ясно. Теперь о «Спартаке». Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?
— Нет. В штрафной — жуткая толчея, рассмотреть
— Куда же смотрел Москалев?
— Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся…
—
— Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.
— После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе ВАР.
— Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.
— Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?
— Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.
— Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам «Спартака», но делать этого
— Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но! В такой ситуации главное — последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы.
— О чем вы подумали, когда во втором тайме Жиго откровенно схватил за майку Набиуллина, но судья никак не отреагировал?
— Даже не хочется комментировать… Лучше поговорите на эту тему с Москалевым. И людьми, который отвечают за подготовку наших судей.
— Зато, когда в штрафной мяч попал в руку вашему Миладиновичу, и спартаковцы требовали пенальти, Москалев разобрался четко.
— Поймите, для меня самое главное — последовательность. Если даешь пенальти за игру рукой в одной штрафной, то же самое надо делать и в другой. Не должны команды играть по разным правилам. Вот и все.
— С Москалевым после матча общались?
— Нет. Кстати, в апреле он судил нас в ФНЛ, когда на выезде встречались с «Тамбовом». Победили 3:0, но несколько решений Москалева не поддавались объяснению.
— Например?
— При счете 2:0 поставил в ворота «Сочи» пенальти. Который, правда, Мамтов не реализовал. Когда же нашего футболиста сбили в штрафной «Тамбова», арбитр оставил это без внимания. Ну, а возвращаясь к матчу со «Спартаком»… К поражению привели не только судейские ошибки. Сил нам не хватило. Не дотерпели. На том же «стандарте» недоработали. И пропустили решающий гол.
—
— Нет.
— Тогда цитирую: «В концовке матча игроки “Сочи” откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их». Как вам такое?
— Пусть останется на совести «Спартака». Что касается разговоров о затяжке времени… Видели бы вы, что в этом смысле творится в ФНЛ, где команды еще и по четыре замены проводят! Но даже там больше пяти минут никогда не добавляли!
— А тут Москалев накинул семь.
— Для меня это стало откровением. На моей памяти такое случалось лишь однажды.
— Чем кончилось?
— «Алания» сравняла счет — и арбитр сразу дал финальный свисток.
— Упреки «Спартака» в затягивании времени справедливы?
— Честно вам так скажу — футбольные хитрости никто не отменял. Иногда не грех взять маленькую паузу, перевести дух, сбить атакующий темп соперника. Что
— Какой?
— Нельзя наших игроков обвинять в симуляции. У Новосельцева и Цаллагова на последних минутах действительно сводило ноги от усталости. Ребята предсезонку толком не прошли, до перехода в «Сочи» тренировались по индивидуальной программе. Так что оба пока не в идеальной физической форме. А Маргасов в концовке пережил несколько жестких столкновений, ему реально нужна была медицинская помощь. Слава богу, обошлось без серьезных травм.
— Во втором туре вас ждет «Зенит». Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев и Полоз смогут выйти против бывшей команды?
— Думаю, да. По крайней мере мне о
— Кудряшов на 90 минут еще не готов?
— Он присоединился к нам за сутки до встречи со «Спартаком». К тому моменту состав уже был наигран, решили его не менять. Вот в следующем матче у Федора большие шансы появиться в основе.
— Правда, что Джанаев уже подписал контракт с «Сочи»?
— Да. Сегодня (в воскресенье. — Прим. А. К.) у команды выходной, но у Сослана была индивидуальная тренировка. Работает, набирает форму.
— Говорят, что в «Сочи» может перейти и Нобоа. Вы с ним лично на эту тему говорили?
— Пока нет. Все обсудим, когда приедет в Сочи. Нобоа — великолепный футболист, способный добавить нашей полузащите креатива и мобильности.
— Так он перейдет в «Сочи»?
— Я не в курсе, подписал Нобоа контракт или пока все на уровне устных договоренностей. Знаю, бланк соглашения ему уже выслали, дальше к вопросу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет бумаги, руководство сразу объявит о переходе.
— Краневиттер перебираться в ваши края отказался наотрез?
— Понять его можно. Не каждый иностранец решится уйти из
— Почему вам не подошел Динияр Билялетдинов, который долго находился на просмотре?
— Меня полностью устраивала его игра, но центр полузащиты у нас уже укомплектован. Плюс должны взять Нобоа. Приглашать в такой ситуации еще и Билялетдинова — перебор.
— «Сочи» серьезно укрепился за последние дни. Есть линия, за которую абсолютно спокойны?
— За вратарей. Сейчас у нас три классных голкипера — Заболотный, Джанаев и Фролов. В защите тоже собраны качественные игроки. А вот в средней линии нужно усилить еще несколько позиций, что позволит разнообразить тактическую схему.
— Осталось обсудить атаку.
— У нас есть опытный Полоз, Карапетян, неплохо проявивший себя на сборах, и Обухов, у которого огромный потенциал. Верю, в нашей команде парень раскроется и проявит себя во всей красе.
|Олег Кононов
|Александр Точилин
|Самюэль Жиго(Фернанду)
|90+3′
|98
|Александр Максименко
|12
|Николай Заболотный
|92
|Николай Рассказов
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|6
|Айртон
|25
|Иван Новосельцев
68′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Иван Миладинович
|14
|Георгий Джикия
|24
|Эльмир Набиуллин
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Евгений Песегов
|11
|Фернанду
|55
|Ян Казаев
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
42′
|23
|Александр Ломовицкий
14′61′
|26
|Никита Калугин
76′
|19
|Эсекиэль Понсе
72′
|13
|Федор Кудряшов
|49
|Джано Ананидзе
65′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|22
|Михаил Игнатов
|11
|Владимир Обухов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
76′79′
|77
|Дмитрий Полоз
58′
|37
|Георгий Мелкадзе
|87
|Александр Карапетян
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)