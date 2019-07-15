Александр Точилин: Вот если бы Жиго свернул шею Песегову, судья свистнул бы

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Гол

— На пресс-конференции вы ни словом ни обмолвились о судействе Владимира Москалева. Осознанно? — первый вопрос Точилину.

— Да. Просто не видел смысла об этом говорить.

— Но почему?!

— Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя…

— Что?

— Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу — все ошибки были в одну сторону.

— Вот-вот.

— Что ж, нам, дебютантам премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня «Спартака». Ладно… В первую очередь мы сами виноваты.

— Это в чем же?

— В том, что давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника. Но мы спокойно относимся к таким вещам. В ФНЛ, особенно на старте сезона, насмотрелись всякого. Вот тогда было много эмоций, громких высказываний…

— И ничего не менялось?

— В том-то и дело! Любое судейское решение всегда можно оправдать. Это называется корпоративная этика.

— Если уж вспомнили о ФНЛ — самый вопиющий случай, когда вас «прибили»?

— На мой взгляд, такое происходило не раз. Но судейская коллегия расценивает эти эпизоды совершенно иначе.

— Обидно.

— После таких матчей я говорил своим игрокам: «Значит, мы должны быть на две головы сильнее! Чтобы вообще не зависеть от судейских свистков…» Других вариантов нет.

— Ясно. Теперь о «Спартаке». Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?

— Нет. В штрафной — жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство — но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.

— Куда же смотрел Москалев?

— Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся…

— Вам-то не до смеха. Три очка «Сочи» никто не вернет.

— Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.

Пенальти

— После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе ВАР.

— Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

— Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?

— Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

— Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам «Спартака», но делать этого почему-то не стал.

— Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но! В такой ситуации главное — последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы.

— О чем вы подумали, когда во втором тайме Жиго откровенно схватил за майку Набиуллина, но судья никак не отреагировал?

— Даже не хочется комментировать… Лучше поговорите на эту тему с Москалевым. И людьми, который отвечают за подготовку наших судей.

— Зато, когда в штрафной мяч попал в руку вашему Миладиновичу, и спартаковцы требовали пенальти, Москалев разобрался четко.

— Поймите, для меня самое главное — последовательность. Если даешь пенальти за игру рукой в одной штрафной, то же самое надо делать и в другой. Не должны команды играть по разным правилам. Вот и все.

— С Москалевым после матча общались?

— Нет. Кстати, в апреле он судил нас в ФНЛ, когда на выезде встречались с «Тамбовом». Победили 3:0, но несколько решений Москалева не поддавались объяснению.

— Например?

— При счете 2:0 поставил в ворота «Сочи» пенальти. Который, правда, Мамтов не реализовал. Когда же нашего футболиста сбили в штрафной «Тамбова», арбитр оставил это без внимания. Ну, а возвращаясь к матчу со «Спартаком»… К поражению привели не только судейские ошибки. Сил нам не хватило. Не дотерпели. На том же «стандарте» недоработали. И пропустили решающий гол.

Бог

— Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление на официальном сайте. Читали?

— Нет.

— Тогда цитирую: «В концовке матча игроки “Сочи” откровенно тянули время. Футбольный бог покарал их». Как вам такое?

— Пусть останется на совести «Спартака». Что касается разговоров о затяжке времени… Видели бы вы, что в этом смысле творится в ФНЛ, где команды еще и по четыре замены проводят! Но даже там больше пяти минут никогда не добавляли!

— А тут Москалев накинул семь.

— Для меня это стало откровением. На моей памяти такое случалось лишь однажды. Давным-давно московское «Динамо» встречалось во Владикавказе с «Аланией». Мы вели 2:1, судья прибавил то ли восемь минут, то ли девять. В сорокоградусную жару!

— Чем кончилось?

— «Алания» сравняла счет — и арбитр сразу дал финальный свисток.

— Упреки «Спартака» в затягивании времени справедливы?

— Честно вам так скажу — футбольные хитрости никто не отменял. Иногда не грех взять маленькую паузу, перевести дух, сбить атакующий темп соперника. Что такого-то? Но здесь еще другой момент надо учитывать.

— Какой?

— Нельзя наших игроков обвинять в симуляции. У Новосельцева и Цаллагова на последних минутах действительно сводило ноги от усталости. Ребята предсезонку толком не прошли, до перехода в «Сочи» тренировались по индивидуальной программе. Так что оба пока не в идеальной физической форме. А Маргасов в концовке пережил несколько жестких столкновений, ему реально нужна была медицинская помощь. Слава богу, обошлось без серьезных травм.

Джанаев

— Во втором туре вас ждет «Зенит». Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев и Полоз смогут выйти против бывшей команды?

— Думаю, да. По крайней мере мне о каких-то договоренностях между клубами никто ничего не говорил.

— Кудряшов на 90 минут еще не готов?

— Он присоединился к нам за сутки до встречи со «Спартаком». К тому моменту состав уже был наигран, решили его не менять. Вот в следующем матче у Федора большие шансы появиться в основе.

— Правда, что Джанаев уже подписал контракт с «Сочи»?

— Да. Сегодня (в воскресенье. — Прим. А. К.) у команды выходной, но у Сослана была индивидуальная тренировка. Работает, набирает форму.

— Говорят, что в «Сочи» может перейти и Нобоа. Вы с ним лично на эту тему говорили?

— Пока нет. Все обсудим, когда приедет в Сочи. Нобоа — великолепный футболист, способный добавить нашей полузащите креатива и мобильности.

— Так он перейдет в «Сочи»?

— Я не в курсе, подписал Нобоа контракт или пока все на уровне устных договоренностей. Знаю, бланк соглашения ему уже выслали, дальше к вопросу подключились агенты и юристы. Когда Кристиан подпишет бумаги, руководство сразу объявит о переходе.

— Краневиттер перебираться в ваши края отказался наотрез?

— Понять его можно. Не каждый иностранец решится уйти из топ-клуба в команду, которая впервые вышла в премьер-лигу. Тем более Краневиттер не так давно приехал в Россию. Это Нобоа здесь стал уже своим, ко всему адаптирован, сменил много клубов — «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит»…

— Почему вам не подошел Динияр Билялетдинов, который долго находился на просмотре?

— Меня полностью устраивала его игра, но центр полузащиты у нас уже укомплектован. Плюс должны взять Нобоа. Приглашать в такой ситуации еще и Билялетдинова — перебор.

— «Сочи» серьезно укрепился за последние дни. Есть линия, за которую абсолютно спокойны?

— За вратарей. Сейчас у нас три классных голкипера — Заболотный, Джанаев и Фролов. В защите тоже собраны качественные игроки. А вот в средней линии нужно усилить еще несколько позиций, что позволит разнообразить тактическую схему.

— Осталось обсудить атаку.