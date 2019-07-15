Юрий Семин: В нашем футболе засилье менеджеров, считающих, что они понимают больше тренеров

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— Сейчас, на фоне последних достижений «Локомотива», редко вспоминают весну 2017-го, когда совет директоров решал вопрос о продлении с Семиным контракта. Тогда все перевесил один голос. Зная, что кто-то в клубе ждет вашей ошибки, а в спину дышат конкуренты, как удалось не просто выстоять, а еще и выиграть чемпионство?

— Все очень просто. В какой-то момент я понял: ни в коем случае нельзя отвлекаться на то, что о тебе пишут в интернете, в газетах, говорят по телевидению. А тем более пропускать это через себя. Иначе тебе не хватит той энергии, которая необходима в работе. Потому по сей день все то, что появляется в СМИ, я от себя отсекаю. Для меня самое главное — это игроки, их доверие и то, как они ко мне относятся. Кроме того, с первых дней тренерской жизни я понял: если захотят уволить, то повод всегда найдут. А уж то, что кто-то дышит в спину, видя себя на моем месте, в нашем деле всегда было и будет. И даже если ты выигрываешь чемпионство, от разного рода интриг и подлостей на сто процентов все равно никогда не бываешь застрахован.

— В связи с этим вспоминается золотое время вашей совместной работы с Валерием Филатовым. И хотя тогда казалось, что никаких закулисных проблем не возникало, ваш союз все-таки распался. Допускаете, что это могло быть кому-то выгодно для того, чтобы захватить в «Локомотиве» власть?

— И чего эти интриганы добились — того, что 14 лет клуб оставался без золота и Лиги чемпионов?

— В 2005-м, уходя из «Динамо», Олег Иванович Романцев сказал мне: «Все, Львов, мой футбол закончился. Пришло время хозяев». И ушел. А вот тренер Семин, несмотря ни на что, продолжает идти дальше. Что это — врожденное орловское упрямство или безрассудство последнего романтика?

— Ни то и ни другое. Мне никому и ничего доказывать не надо. Я сам знаю свои сильные и слабые стороны. Знаю, как надо выигрывать, и умею проигрывать. И раз я нужен болельщикам, раз меня приглашают работать, стало быть, в тренера Семина верят. А это главное. Потому я с удовольствием встаю утром и спешу на тренировку, с радостью провожу ее и с нетерпением жду следующей.

— Несмотря на то что кроме этого приходится вести борьбу с теми, кому взгляды и требования тренера Семина совсем не нравятся?

— Хотите верьте, хотите нет, но и эта борьба доставляет определенное удовольствие. Есть начальники, которые думают, что они хорошо знают футбол, при этом имея право на ошибки. А тренер его не имеет. И когда результатом удается доказать, что в той или иной ситуации был прав я, а не они, то также получаешь профессиональное удовольствие. Быть может, когда это ощущение веры в себя и стремление доказывать иссякнут, я и поставлю точку в работе.

— В свое время Кверквелия сказал мне, что оказался в «Локомотиве» только благодаря Юрию Павловичу Семину. Но клубная пресс-служба это из текста удалила. Быть может, кому-то из руководства клуба не хотелось появления на свет таких подробностей?

— Все было достаточно просто: я хотел, чтобы Кверквелия был у нас, а многие люди этого не хотели. К счастью, удалось свое мнение отстоять. Говорил и еще раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает — нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров.

— Быть может, у них в этом есть свой интерес?

— Думайте сами.

— А как удалось убедить братьев Миранчук не уходить из «Локомотива», когда их хотели продать в «Рубин»? Как вы оцениваете в этой ситуации свою роль?

— Они разумные ребята. Мы много разговаривали на эту тему. Плюс правильное решение приняли их агенты.

— Говорят, после выигрыша Суперкубка Алексей Миранчук сказал, что собирается и дальше играть в «Локомотиве» под руководством Юрия Семина.

— Приятно слышать. Вот вам и оценка моей роли в этой истории.

— Сегодня Алексей и Антон — ключевые игроки «Локомотива» и сборной. Если, скажем, завтра их захочет видеть у себя лондонский «Арсенал», какой будет ваша реакция?

— В данной ситуации решающим будет мнение самих игроков. Конечно, я, как и любой тренер, хочу, чтобы у меня играли только лучшие футболисты. Но в данном случае последнее слово за игроками.

— Они уже вышли на тот уровень, который позволяет им не дрогнуть в Европе?

— Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе.

— Если братьям поступят предложения от разных клубов, как думаете, примут ли они их или согласятся поехать только вместе?

— Что вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» все устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чем не нуждались. Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят.

— Говорят, что близнецы раскрываются, только когда вместе на поле. Бывало, что вы ломали голову, ставить Миранчуков в состав двоих сразу или выпускать по одному?

— Бывало. Но я считаю, что они и по одному хороши. Потом, все зависит от ситуации, от соперника, от состояния каждого.

— Когда братья не попадают в состав, обижаются?