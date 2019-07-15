Волшебные «ножницы» Бериши. Супергол подрезал амбиции «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс

Без Глушакова

Хедлайнером этого матча должен был стать Глушаков. Вне зависимости от того, чем завершилась бы игра и что показал бы на поле экс-капитан «Спартака». По-другому быть не может — уж слишком много внимания приковано в последний год к полузащитнику. «Глушаков возвращается», «Глушаков снова провалился», «Глушаков не показал ничего особенного» — ажиотаж был бы в любом случае.

Но не сложилось. В предматчевом флеш-интервью главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сказал, что хавбек получил небольшую травму и встречу с «Краснодаром» пропустит. Есть ли в этом доля лукавства и дипломатии, а Глушаков банально пока не готов? Не исключено.

В отсутствие экс-спартаковца главным объектом внимания должен был стать «Краснодар». Клубу совсем скоро стартовать в отборе в Лигу чемпионов, а, кроме того, этим летом в стане «быков» происходят интересные процессы — команда заметно обновилась, пригласив несколько любопытных легионеров. Последним из них стал Берг, но шведский форвард до Грозного ожидаемо не добрался.

В итоге тренер гостей Мурад Мусаев (главным тренером «Краснодара» теперь вместо Олега Фоменко числится Сергей Матвеев) остановился на расстановке 4−2−3−1. Пару опорных хавбеков составили Камболов и Вилена. Причем обязанности между ними были разделены довольно четко — россиянин сосредоточился на черновой работе, тогда как голландец больше был нацелен на атаку. Трио атакующих полузащитников — Вандерсон, Олссон и Намли. Датчанина Мусаев на турнире в Австрии пробовал в центре поля, но сейчас поставил на фланг, где тот отыграл большую часть карьеры. Впрочем, Намли активно смещался в центр и именно он нанес первый опасный удар по воротам «Ахмата» — мяч прошел мимо.

Бериша vs Сафонов

«Краснодар» ожидаемо больше владел мячом и проводил больше времени на чужой половине поля, но «Ахмат» в первом тайме был, что называется конкретнее. Даже притом что единственной атакующей опцией грозненцев был Бериша — косовар брал мяч и просто бежал с ним вперед, часто никого не замечая кругом. Но порой получалось очень опасно.

Именно так «Ахмат» заработал пенальти. Бериша подхватил мяч на своей половине поля, добежал с ним до чужой штрафной, по пути обогнав Петрова, и защитник «Краснодара» в подкате свалил соперника. Бить вызвался сам косовар, но Сафонов мяч отбил. Пусть, как показалось, и сделал пару шагов вперед до удара, что запрещено правилами.

Бериша отомстил — после подачи с правого фланга в исполнении Уциева он решился на удар «ножницами» и не прогадал. Правда, мяч задел Мартыновича, что дезориентировало Сафонова. В любом случае, это пока самый красивый гол тура — хотя бы за попытку «ножниц».

Косовар оказался причастен и к еще одному опаснейшему моменту у ворот «Краснодара», который случился перед самым перерывом. Промчавшись по флангу, он вырезал передачу на Мбенга, но африканец, опередив Сафонова, пробил рядом со штангой.

Конкретный «Ахмат»

Впрочем, давление «Краснодара» на ворота «Ахмата» тоже было приличным — чем дальше, тем больше. Хорош был Вилена. Голландец и мячи в центре поля разводил, и к завершающей стадии успевал. Однажды решился на удар метров с 25 — угодил в штангу, а Олссон чуть не успел на добивание. Классно с линии штрафной бил Вандерсон — Городову пришлось взлететь в верхний угол.

И комбинации симпатичные порой проходили — та, после которой Олссон пробил выше метров с 15, доставила бы удовольствие даже самым пристрастным фанатам «Барселоны» или «Манчестер Сити». Но к главному — забитым голам — все это не приводило. Не помог «Краснодару» даже выход на замену палочки-выручалочки Сулейманова.