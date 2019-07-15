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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоус: Слуцкого протестировал психоаналитик, и Прохоров задумался о замене

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Олег Богатов. Михаил Прохоров, бывший владельцем футбольного клуба «Москва», приглашал в команду психоаналитика и после тестирования главного тренера Леонида Слуцкого начал задумываться о его увольнении, заявил РИА Новости бывший президент столичного клуба Юрий Белоус.

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Источник: РИА "Новости"

«Москва» в 2007 году в финале Кубка России в дополнительное время уступила московскому «Локомотиву», а на финише чемпионата страны упустила шанс пробиться в призовую тройку, не решив поставленные руководством задачи.

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Слуцкий был уволен из команды после завершения сезона. В феврале 2010 года акционеры заявили об отказе от выступления команды в чемпионате России, а в конце года клуб прекратил существование.

«Основная претензия со стороны прежде всего Прохорова заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в самый ответственный момент проявить тренерские волю и характер, — сказал Белоус. — И поэтому мы проигрывали самые важные матчи — и финал Кубка России, и игры в борьбе за медали. Но они (руководители) не понимали, что мы только идем на взлет, что нам нужен сезон-другой и мы будем конкурентоспособны. Я рад, что у Слуцкого получилось».

«Хотя надо сказать, что какие-то моменты в словах нашего главного акционера были небезосновательны, — добавил собеседник агентства. — Прохоров, кстати, в 2006 году присылал в команду психоаналитика, который тестировал Слуцкого. Я заключение не видел, но после этого Прохоров стал подводить к тому, что Слуцкого надо увольнять».

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