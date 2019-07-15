Гендиректор «Тамбова»: Игроки клуба не выглядели мальчиками для битья в матче с «Зенитом»

«Мальчиками для битья мы не выглядели, хотя, на мой взгляд, “Зенит” играл не в полную силу. Результат достойный, — сказала Коновалова. — Безусловно, оптимистично смотрю на перспективы “Тамбова”. Был сыгран первый матч, команда только начинает сыгрываться, пусть ошибок много, но будем биться и бороться, раз уж вышли в премьер-лигу».