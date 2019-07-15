Гендиректор «Тамбова»: Игроки клуба не выглядели мальчиками для битья в матче с «Зенитом»

«Тамбов» в воскресенье в Санкт-Петербурге потерпел поражение от действующего чемпиона страны «Зенита» со счетом 1:2. Автором первого гола команды в высшем дивизионе российского футбола стал Бенито.
«Мальчиками для битья мы не выглядели, хотя, на мой взгляд, “Зенит” играл не в полную силу. Результат достойный, — сказала Коновалова. — Безусловно, оптимистично смотрю на перспективы “Тамбова”. Был сыгран первый матч, команда только начинает сыгрываться, пусть ошибок много, но будем биться и бороться, раз уж вышли в премьер-лигу».
«Цель на сезон, конечно же, сохранить место в премьер-лиге. Мы выходили не для того, чтобы вылететь», — добавила гендиректор «Тамбова».
Во втором туре чемпионата России «Тамбов» в Москве сыграет с «Локомотивом». Игра состоится 21 июля, начало — 16:30 мск.