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14:27 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: ФК «Зенит» сделал первый из 30 шагов к защите чемпионского титула

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба «Зенит», обыграв «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России, сделали первый из 30 шагов к защите чемпионского титула, завоеванного в мае 2019 года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в воскресенье на своем поле обыграл дебютанта премьер-лиги «Тамбов» со счетом 2:1. Голами в составе петербургской команды отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба. Во втором туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Сочи» (начало — 21:30 мск), а «Тамбов» в этот же день в Москве встретится с «Локомотивом» (16:30).

«Стартовая игра сезона всегда получается нервной, — сказал Медведев. — Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и “Краснодар” потеряли по три очка (москвичи и краснодарцы в гостях проиграли “Крыльям Советов” и “Ахмату” соответственно — прим. ТАСС), а “Спартак” с трудом обрел три очка (единственный гол в ворота “Сочи” столичный клуб забил в компенсированное ко второму тайму времени — прим. ТАСС). Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ [Российской премьер-лиги] будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков».

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В качестве примера гендиректор «Зенита» привел игру первого тура между «Ахматом» и «Краснодаром», завершившуюся победой грозненцев со счетом 1:0. «Не случайно вчера на “Ахмат-Арене”, где средняя посещаемость прошлого сезона была около 10 тыс. человек, вчера было больше 27 тыс. болельщиков, — отметил он. — Это простая и логичная связь — когда футболисты показывают страсть и бьются с первой до последней минуты, благодарный болельщик откликается и приходит поддерживать свою любимую команду. Если так дело пойдет и дальше, нас ждет очень интересный чемпионат с многими непредсказуемыми результатами».

«То, что “Зениту” удалось выиграть стартовый матч чемпионата — это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула, — подчеркнул генеральный директор петербургского клуба. — То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А “Тамбов” играл очень достойно, вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме».

«Когда команды выходят играть в “полнакала”, это приводит к результатам, которые мы увидели в первом туре. Надеяться на то, что можно победить, играя вполсилы, не стоит. Думаю, это урок для всех команд. Считаю, что и “Тамбов”, и “Сочи” имеют хорошие шансы на то, чтобы не только бороться за выживание, но и составить конкуренцию старожилам», — резюмировал Медведев.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 46231 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакАлександр Григорян
Голы
Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)46′
Бенито71′
Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)48′
Составы команд
99Андрей Лунев
88Гиорги Шелия
19Игорь Смольников
30Сослан Таказов
88′
3Дуглас Сантос
3Гурам Тетрашвили
6Бранислав Иванович
55Максим Осипенко
44Ярослав Ракицкий
60′
58Адессойе Ойеволе
11Себастьян Дриусси
14Хызыр Аппаев
80′
27Магомед Оздоев
25Павел Карасев
22Артем Дзюба
92Валерий Чуперка
18Юрий Жирков
74′
99Иван Маркелов
74′
5Вильмар Барриос
80′
6Владислав Кулик
21Александр Ерохин
66′
8Антон Килин
56′
91Алексей Сутормин
11Бенито
7Сердар Азмун
88′
9Хасан Мамтов
53′
10Эмилиано Ариэль Ригони
77Михаил Костюков
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
2Угловые1
18Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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