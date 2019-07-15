Александр Медведев: ФК «Зенит» сделал первый из 30 шагов к защите чемпионского титула

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в воскресенье на своем поле обыграл дебютанта премьер-лиги «Тамбов» со счетом 2:1. Голами в составе петербургской команды отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба. Во втором туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Сочи» (начало — 21:30 мск), а «Тамбов» в этот же день в Москве встретится с «Локомотивом» (16:30).

«Стартовая игра сезона всегда получается нервной, — сказал Медведев. — Мы уже видим в первом туре, как ЦСКА и “Краснодар” потеряли по три очка (москвичи и краснодарцы в гостях проиграли “Крыльям Советов” и “Ахмату” соответственно — прим. ТАСС), а “Спартак” с трудом обрел три очка (единственный гол в ворота “Сочи” столичный клуб забил в компенсированное ко второму тайму времени — прим. ТАСС). Это показывает, что на одном только классе выиграть невозможно. Участники РПЛ [Российской премьер-лиги] будут давать бой лидерам в каждом матче, что является гарантией интереса болельщиков».

В качестве примера гендиректор «Зенита» привел игру первого тура между «Ахматом» и «Краснодаром», завершившуюся победой грозненцев со счетом 1:0. «Не случайно вчера на “Ахмат-Арене”, где средняя посещаемость прошлого сезона была около 10 тыс. человек, вчера было больше 27 тыс. болельщиков, — отметил он. — Это простая и логичная связь — когда футболисты показывают страсть и бьются с первой до последней минуты, благодарный болельщик откликается и приходит поддерживать свою любимую команду. Если так дело пойдет и дальше, нас ждет очень интересный чемпионат с многими непредсказуемыми результатами».

«То, что “Зениту” удалось выиграть стартовый матч чемпионата — это первый шаг из 30, которые нужно сделать к защите чемпионского титула, — подчеркнул генеральный директор петербургского клуба. — То, как команда провела большую часть второго тайма, показало, как команда может играть. А “Тамбов” играл очень достойно, вспомнить хотя бы атаку с ударом в штангу в первом тайме».