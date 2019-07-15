Гендиректор «Зенита» о новичках: Нам нужны голодные до побед игроки

«Сутормин во втором тайме провел достаточно времени на поле. Мне кажется, что он тренерское задание выполнил. Что касается его индивидуальных действий, на мой взгляд, он не допускал много ошибок при передачах. Действовал и впереди, и в средней линии. В целом наши новички показали, что добавят вариативности, разнообразия в игре в зависимости от соперника, от самой игры. У Сутормина, как и у Дугласа Сантоса, огромное желание играть, что очень важно. Нам нужны голодные до результата, до побед игроки», — сказал Медведев по телефону.