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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Зенита» о новичках: Нам нужны голодные до побед игроки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, комментируя игру новичков «сине-бело-голубых», заявил РИА Новости, что команде нужны голодные до побед футболисты.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» дома в воскресенье переиграл «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России со счетом 2:1. В этой встрече в составе петербургского клуба дебютировали бразильский защитник Дуглас Сантос и форвард Алексей Сутормин.

«Сутормин во втором тайме провел достаточно времени на поле. Мне кажется, что он тренерское задание выполнил. Что касается его индивидуальных действий, на мой взгляд, он не допускал много ошибок при передачах. Действовал и впереди, и в средней линии. В целом наши новички показали, что добавят вариативности, разнообразия в игре в зависимости от соперника, от самой игры. У Сутормина, как и у Дугласа Сантоса, огромное желание играть, что очень важно. Нам нужны голодные до результата, до побед игроки», — сказал Медведев по телефону.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 114.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 46231 зритель
Главные тренеры
Сергей СемакАлександр Григорян
Голы
Александр Ерохин(Юрий Жирков, Дуглас Сантос)46′
Бенито71′
Артем Дзюба(Себастьян Дриусси, Игорь Смольников)48′
Составы команд
99Андрей Лунев
88Гиорги Шелия
19Игорь Смольников
30Сослан Таказов
88′
3Дуглас Сантос
3Гурам Тетрашвили
6Бранислав Иванович
55Максим Осипенко
44Ярослав Ракицкий
60′
58Адессойе Ойеволе
11Себастьян Дриусси
14Хызыр Аппаев
80′
27Магомед Оздоев
25Павел Карасев
22Артем Дзюба
92Валерий Чуперка
18Юрий Жирков
74′
99Иван Маркелов
74′
5Вильмар Барриос
80′
6Владислав Кулик
21Александр Ерохин
66′
8Антон Килин
56′
91Алексей Сутормин
11Бенито
7Сердар Азмун
88′
9Хасан Мамтов
53′
10Эмилиано Ариэль Ригони
77Михаил Костюков
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
9Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
2Угловые1
18Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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