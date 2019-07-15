РФС предупредил тренеров российских клубов после санкций УЕФА в отношении Мусаева

Ранее в УЕФА заявили, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать главным тренером клуба в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro УЕФА.
«Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к “Краснодару”, соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать, — сказал Летин. — Мы отправили письма [о недопустимости демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro УЕФА] во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ [Профессиональную футбольную лигу]. Это ко всем клубам относится».
Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории. На данный момент необходимая лицензия, помимо Мусаева, отсутствует у старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова.