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15:23 (мск), источник: ТАСС

РФС предупредил тренеров российских клубов после санкций УЕФА в отношении Мусаева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) разослал письма с предупреждением о недопустимости демонстративного управления командой тренерами, не имеющими лицензии Pro, в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) старшему тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву руководить игроками с тренерской скамьи в матчах еврокубков. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в УЕФА заявили, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать главным тренером клуба в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro УЕФА.

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«Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к “Краснодару”, соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать, — сказал Летин. — Мы отправили письма [о недопустимости демонстративно руководить командой из технической зоны тренерам, не имеющим лицензии Pro УЕФА] во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ [Профессиональную футбольную лигу]. Это ко всем клубам относится».

Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории. На данный момент необходимая лицензия, помимо Мусаева, отсутствует у старшего тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича и тренера казанского «Рубина» Романа Шаронова.

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