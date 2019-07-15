Казахстанец Зайнутдинов сменил номер в российском клубе
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сменил игровой номер в российском «Ростове», передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сменил игровой номер в российском «Ростове», передает корреспондент Vesti.kz.
В заявке на стартовавший сезон
Ранее он играл под 19-м номером, который теперь занимает вернувшийся из аренды воспитанник «Ростова» Хорен Байрамян.
В сборной Казахстана Зайнутдинов выступает под 19-м номером. Аналогичная цифра была у него на футболке и в «Астане». Начинал же карьеру Зайнутдинов под 11-м номером в «Таразе».
Новый сезон «Ростов» начал с домашней победы над «Оренбургом» — 2:1. В этой встрече Зайнутдинов не попал в заявку. Во втором туре его клуб 21 июля примет дома московский «Спартак».
В «Ростов» Зайнутдинов перешел в январе. За российский клуб 21-летний казахстанец пока сыграл 12 официальных матчей.