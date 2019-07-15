Казахстанец Зайнутдинов сменил номер в российском клубе

Источник: РИА "Новости"

В заявке на стартовавший сезон премьер-лиги Зайнутдинов появился с цифрой 18.

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Ранее он играл под 19-м номером, который теперь занимает вернувшийся из аренды воспитанник «Ростова» Хорен Байрамян.

В сборной Казахстана Зайнутдинов выступает под 19-м номером. Аналогичная цифра была у него на футболке и в «Астане». Начинал же карьеру Зайнутдинов под 11-м номером в «Таразе».

Новый сезон «Ростов» начал с домашней победы над «Оренбургом» — 2:1. В этой встрече Зайнутдинов не попал в заявку. Во втором туре его клуб 21 июля примет дома московский «Спартак».