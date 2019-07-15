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15:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов сменил номер в российском клубе

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сменил игровой номер в российском «Ростове», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В заявке на стартовавший сезон премьер-лиги Зайнутдинов появился с цифрой 18.

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Ранее он играл под 19-м номером, который теперь занимает вернувшийся из аренды воспитанник «Ростова» Хорен Байрамян.

В сборной Казахстана Зайнутдинов выступает под 19-м номером. Аналогичная цифра была у него на футболке и в «Астане». Начинал же карьеру Зайнутдинов под 11-м номером в «Таразе».

Новый сезон «Ростов» начал с домашней победы над «Оренбургом» — 2:1. В этой встрече Зайнутдинов не попал в заявку. Во втором туре его клуб 21 июля примет дома московский «Спартак».

В «Ростов» Зайнутдинов перешел в январе. За российский клуб 21-летний казахстанец пока сыграл 12 официальных матчей.

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