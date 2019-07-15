Глушаков занимается по индивидуальной программе

Глушаков получил небольшое повреждение в конце учебно-тренировочных сборов и не попал в заявку «Ахмата» на воскресный матч первого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

«В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», — говорится в сообщении.