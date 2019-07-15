Глушаков занимается по индивидуальной программе
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков
Глушаков получил небольшое повреждение в конце
«В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», — говорится в сообщении.
Глушаков в конце июня расторг контракт с московским «Спартаком» и перешел в «Ахмат», но пока не провел за новую команду ни одного официального матча. Во втором туре