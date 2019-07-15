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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков занимается по индивидуальной программе

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков из-за повреждения тренируется по индивидуальной программе, но в ближайшее время начнет работу в общей группе, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.

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Глушаков получил небольшое повреждение в конце учебно-тренировочных сборов и не попал в заявку «Ахмата» на воскресный матч первого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

«В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», — говорится в сообщении.

Глушаков в конце июня расторг контракт с московским «Спартаком» и перешел в «Ахмат», но пока не провел за новую команду ни одного официального матча. Во втором туре премьер-лиги грозненцы 21 июля в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом».

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