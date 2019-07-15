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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Ростова» обратились к президенту РПЛ

Группа болельщиков «Ростова» обратилась к руководству лиги в лице президента Сергея Прядкина по вопросу позднего начала матчей и просьбой рассмотреть возможность переноса домашних матчей «Ростова» на более раннее время.

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Источник: РИА "Новости"

«Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы — объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем Вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика.

Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 «Ростов» — «Оренбург», проведённого 13 июля в 21:30, детей практически не было.

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену». Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой…

Просим Вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем ростовчанам, — говорится в обращении болельщиков, текст которого размещён на официальном сайте «Ростова».

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