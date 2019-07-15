Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.07
Зенит
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14.07
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Футбол. Еврокубки
16.07
Клаксвик
Ритеряй
Все события
Фоторепортажи
10Джокович победил Федерера в финале Уимблдона
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» опережает рекордный график продаж абонементов на 28%

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал об успешных продажах абонементов на нынешний сезон.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент продано 4127 абонементов — это лучший показатель за аналогичные периоды продаж всех предыдущих лет. Если сравнивать с прошлогодним рекордным результатом, то прирост составляет 28%. Всего тогда было продано 5849 абонементов, продажи шли вплоть до жеребьевки Лиги чемпионов. В этом году клуб также будет реализовывать абонементы до жеребьевки Лиги чемпионов. То есть у “Локо” есть ещё полтора месяца, чтобы превзойти результат сезона-2018/19. Можно сказать, что сейчас идём с опережением графика.

На матче с “Рубином” ожидается 10−12 тыс. болельщиков — будний день и позднее время начала матча не помогут нам привлечь большую аудиторию. Но перед нами стоит амбициозная задача побить рекорд не только по абонементам, но и по средней посещаемости, в прошлом сезоне она составила чуть более 15 тыс. человек на матчах РПЛ.

Сегодня на стадионе откроем сезон в нашей традиционной праздничной атмосфере — на площади перед ареной будет много развлечений, в том числе торжественно будут открыты таблички на паровозе в честь серебряных медалей чемпионата и победы в Суперкубке. Ждём всех болельщиков», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» будет единственной командой из Москвы. Приобрести абонемент на сезон можно в кассах возле стадиона «РЖД Арена».

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Восхитительная жена самого титулованого футболиста мира!
Хабиб или Конор? За кого болеют Роналду, Овечкин и другие звезды
СМИ: Неймар появился на тренировке ПСЖ
Обладатель Кубка Стэнли продолжит карьеру в «Авангарде»
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Гризманн и несостоявшиеся звезды РПЛ поменяли клубы
Белоус: Прохоров присылал психоаналитика протестировать Слуцкого
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь