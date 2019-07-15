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18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче «Локомотив» — «Рубин» впервые в РПЛ будет работать VAR

В Российской Премьер-Лиге впервые в истории будет задействована система видеоповторов (VAR).

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, дебют системы состоится в матче 1-го тура первенства между «Локомотивом» и «Рубином», который состоится сегодня, 15 июля. За предоставление и обслуживание VAR будет отвечать компания «Ростелеком».

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с уроженцем Нижнего Новгорода Михаилом Вилковым.

Матч столичной и казанской команд станет заключительным в 1-м туре чемпионата России.

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