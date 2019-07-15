Создатели календаря РПЛ учли зиму, но забыли о часовых поясах. Новый скандал в нашем чемпионате
Лига показала, как бороться с высокой посещаемостью.
Лига показала, как бороться с высокой посещаемостью.
Краткое описание предыдущих серий. Матч первого тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» начался в 21:30 по московскому времени. На игру пришло чуть больше 15 тысяч человек. Еще раз: на первый домашний матч сезона. Команда, которая в прошлом чемпионате собирала в среднем по 30 тысяч, на этот раз с трудом собрала половину от этой цифры.
Главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал позднее время начала матча преступлением.
Мы просили о переносе матча на более ранее время. Если бы было более удобное время, пришло бы 25−30 тысяч болельщиков. С «Оренбургом» не перенесли, со «Спартаком» тем более не перенесут. РПЛ хочет популяризации футбола? Вот и спросите у РПЛ. Как по мне, это вообще преступление. А потом говорят, что нужна высокая посещаемость.
После игры фанаты «Ростова» написали письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором выразили «глубокую озабоченность» ситуацией с поздним началом матча. Главный аргумент — проблемы с логистикой после окончания матча. То есть в 12-м часу ночи.
Лига отреагировала оперативно. В понедельник РПЛ выпустила официальное заявление по ситуации. Текст приводим полностью.
«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердила систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
Данная система, одобренная клубами
Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи.
Вроде бы все логично. Популяризация футбола, интересы основного вещателя. Но все равно это заявление вызывает как минимум Х вопросов.
Первые матчи в субботу и воскресенье проводились в 16:30 по Москве. Если у вас два вынесенных на будни матча, почему не передвинуть игры на более раннее время? Если бы «Урал» сыграл с «Уфой» в 14 часов (то есть, в 16 часов по Екатеринбургу и Уфе), кому бы от этого стало хуже? Тем более в заявлении отдельный акцент сделан на дополнительном слоте на 11:30.
Это к вопросу о температурном режиме. В день матча «Ростов» — «Оренбург» максимальная температура воздуха была 22 градуса. От какой жары нужно спасаться, перенося игру на 21:30? В Грозном, где в воскресенье в 21:30 играли «Ахмат» и «Краснодар», столбик термометра не поднимался выше 26 градусов.
В Сочи через неделю, когда там будет играть «Зенит» (тоже в 21:30), будет не больше 26 градусов. В общем, мотивы не ясны.
Матч «Ростов» — «Оренбург»,
В прошлом сезоне в подобную ситуацию часто попадал «Енисей». Некоторые гостевые матчи красноярцев тоже начинались около полуночи. Но все это кажется мелочью на фоне позапрошлого сезона, когда встречи «СКА-Хабаровск» стартовали, когда на Дальнем Востоке было 2 часа ночи. Прекрасная популяризация футбола в регионах!
Закончим тем, с чего начали. В чем необходимость проведения матчей в 21:30 по Москве? Ладно, если бы в России все стадионы заполнялись. Но футбол остается далеко не главным развлечением для людей. Даже в регионах. И те, кто решится поехать на поздний матч, попадет домой в лучшем случае после полуночи. Сомнительное удовольствие.
Перед началом сезона нам обещали новый умный календарь, который составили благодаря новейшим алгоритмам ученых ВШЭ. Но проблем, к сожалению, меньше не стало. И это только первый из запланированных 30 туров. Зато телевизионные слоты заполнены.