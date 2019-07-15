«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера

Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Рубином» — 1:1. В начале матча у команды Сёмина было два шикарных момента. Точнее, они были у Антона Миранчука. Он сначала бил без сопротивления почти с точки пенальти, но попал чуть левее штанги. Затем он же не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Пенальти заработал Жемалетдинов, которого сбил экс-«железнодорожник» Виталий Денисов. На 66-й минуте забил другой Миранчук — Алексей, попавший со штрафного идеально в девятку.

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Ровно через 10 минут «Рубин» сравнял счёт. Причём отличился Хвича Кварацхелия, которого именно «Локомотив» отыскал в чемпионате Грузии. Он перебрался в чемпионат России в этом году, отыграв в команде Сёмина полгода, а в последний момент решил подписать контракт не с «Локо», а с «Рубином». Вот его гол, который стоил «Локо» двух очков. Обратите внимание, что парень не стал праздновать забитый мяч.

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В заявку на игру не попал Фёдор Смолов. В «Локомотиве» сказали, что у нападающего небольшое напряжение в мышце и он будет готовиться к следующему матчу.

Первое скандирование фанатов «Рубина» в новом сезоне: «Роман Шаронов, Роман Шаронов».

Кстати, о фанатах «Рубина». Парни, золотой цвет на белом фоне плохо считывается.

Источник: Чемпионат.com

«Рубин» определился с капитаном. Им стал стал полузащитник Подберёзкин, а Денисов и Башкиров — вице-капитаны.

Ещё про Виталия Денисова. Болельщики «Локо» поблагодарили защитника «Рубина» за 5,5 лет в Москве.

Источник: Чемпионат.com

Сообщалось, что это был первый матч в истории РПЛ с использованием VAR. На самом деле это не так. Ещё не выбран поставщик картинки судьям и нет разрешения от IFAB на использование VAR. При назначении пенальти судья не мог посмотреть повтор ни в тестовом режиме, ни в каком-либо ещё.

По официальной информации, на матч пришло 10 732 человека. Вот как выглядели трибуны:

Источник: Чемпионат.com