«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера
Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.
Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.
«Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Рубином» — 1:1. В начале матча у команды Сёмина было два шикарных момента. Точнее, они были у Антона Миранчука. Он сначала бил без сопротивления почти с точки пенальти, но попал чуть левее штанги. Затем он же не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Пенальти заработал Жемалетдинов, которого сбил экс-«железнодорожник» Виталий Денисов. На 66-й минуте забил другой Миранчук — Алексей, попавший со штрафного идеально в девятку.
Ровно через 10 минут «Рубин» сравнял счёт. Причём отличился Хвича Кварацхелия, которого именно «Локомотив» отыскал в чемпионате Грузии. Он перебрался в чемпионат России в этом году, отыграв в команде Сёмина полгода, а в последний момент решил подписать контракт не с «Локо», а с «Рубином». Вот его гол, который стоил «Локо» двух очков. Обратите внимание, что парень не стал праздновать забитый мяч.
В заявку на игру не попал Фёдор Смолов. В «Локомотиве» сказали, что у нападающего небольшое напряжение в мышце и он будет готовиться к следующему матчу.
Первое скандирование фанатов «Рубина» в новом сезоне: «Роман Шаронов, Роман Шаронов».
Кстати, о фанатах «Рубина». Парни, золотой цвет на белом фоне плохо считывается.
«Рубин» определился с капитаном. Им стал стал полузащитник Подберёзкин, а Денисов и Башкиров —
Ещё про Виталия Денисова. Болельщики «Локо» поблагодарили защитника «Рубина» за 5,5 лет в Москве.
Сообщалось, что это был первый матч в истории РПЛ с использованием VAR. На самом деле это не так. Ещё не выбран поставщик картинки судьям и нет разрешения от IFAB на использование VAR. При назначении пенальти судья не мог посмотреть повтор ни в тестовом режиме, ни в
По официальной информации, на матч пришло 10 732 человека. Вот как выглядели трибуны:
Хвичу Кварацхелию при выходе на поле освистали фанаты «Локо». Им не понравилось, что полузащитник в последний момент предпочёл «Рубин». Кажется, его объяснение болельщиков не устроило.
|Юрий Семин
|Роман Шаронов
|Алексей Миранчук
|66′
|Хвича Кварацхелия(Олег Данченко)
|76′
|Антон Миранчук
|23′
|1
|Маринату Гильерме
|22
|Юрий Дюпин
|2
|Дмитрий Живоглядов
|33
|Олег Данченко
|31
|Мачей Рыбус
|29
|Виталий Денисов
82′
|14
|Ведран Чорлука
|5
|Филип Уремович
18′
|27
|Мурило
90+2′
|80
|Егор Сорокин
|11
|Антон Миранчук
35′
|6
|Евгений Башкиров
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Евгений Марков
90+2′
|6
|Дмитрий Баринов
|10
|Игорь Коновалов
|7
|Гжегож Крыховяк
|11
|Зураб Давиташвили
66′
|17
|Рифат Жемалетдинов
82′
|21
|Хвича Кварацхелия
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|7
|Вячеслав Подберезкин
88′
|19
|Эдер
58′
|69
|Данил Степанов
|18
|Александр Коломейцев
|18
|Павел Могилевец
69′
|99
|Камиль Закиров
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)