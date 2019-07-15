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15 июля, источник: Чемпионат.com

«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера

Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.

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Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Рубином» — 1:1. В начале матча у команды Сёмина было два шикарных момента. Точнее, они были у Антона Миранчука. Он сначала бил без сопротивления почти с точки пенальти, но попал чуть левее штанги. Затем он же не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Пенальти заработал Жемалетдинов, которого сбил экс-«железнодорожник» Виталий Денисов. На 66-й минуте забил другой Миранчук — Алексей, попавший со штрафного идеально в девятку.

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Ровно через 10 минут «Рубин» сравнял счёт. Причём отличился Хвича Кварацхелия, которого именно «Локомотив» отыскал в чемпионате Грузии. Он перебрался в чемпионат России в этом году, отыграв в команде Сёмина полгода, а в последний момент решил подписать контракт не с «Локо», а с «Рубином». Вот его гол, который стоил «Локо» двух очков. Обратите внимание, что парень не стал праздновать забитый мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заявку на игру не попал Фёдор Смолов. В «Локомотиве» сказали, что у нападающего небольшое напряжение в мышце и он будет готовиться к следующему матчу.

Первое скандирование фанатов «Рубина» в новом сезоне: «Роман Шаронов, Роман Шаронов».

Кстати, о фанатах «Рубина». Парни, золотой цвет на белом фоне плохо считывается.

Источник: Чемпионат.com

«Рубин» определился с капитаном. Им стал стал полузащитник Подберёзкин, а Денисов и Башкиров — вице-капитаны.

Ещё про Виталия Денисова. Болельщики «Локо» поблагодарили защитника «Рубина» за 5,5 лет в Москве.

Источник: Чемпионат.com

Сообщалось, что это был первый матч в истории РПЛ с использованием VAR. На самом деле это не так. Ещё не выбран поставщик картинки судьям и нет разрешения от IFAB на использование VAR. При назначении пенальти судья не мог посмотреть повтор ни в тестовом режиме, ни в каком-либо ещё.

По официальной информации, на матч пришло 10 732 человека. Вот как выглядели трибуны:

Источник: Чемпионат.com

Хвичу Кварацхелию при выходе на поле освистали фанаты «Локо». Им не понравилось, что полузащитник в последний момент предпочёл «Рубин». Кажется, его объяснение болельщиков не устроило.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 115.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10732 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминРоман Шаронов
Голы
Алексей Миранчук66′
Хвича Кварацхелия(Олег Данченко)76′
Нереализованные пенальти
Антон Миранчук23′
Составы команд
1Маринату Гильерме
22Юрий Дюпин
2Дмитрий Живоглядов
33Олег Данченко
31Мачей Рыбус
29Виталий Денисов
82′
14Ведран Чорлука
5Филип Уремович
18′
27Мурило
90+2′
80Егор Сорокин
11Антон Миранчук
35′
6Евгений Башкиров
59Алексей Миранчук
20Евгений Марков
90+2′
6Дмитрий Баринов
10Игорь Коновалов
7Гжегож Крыховяк
11Зураб Давиташвили
66′
17Рифат Жемалетдинов
82′
21Хвича Кварацхелия
94Дмитрий Рыбчинский
7Вячеслав Подберезкин
88′
19Эдер
58′
69Данил Степанов
18Александр Коломейцев
18Павел Могилевец
69′
99Камиль Закиров
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)8
4Удары в створ6
1Штанги, перекладины0
3Угловые5
19Фолы12
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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