Рекорд посещаемости первых туров чемпионатов России по футболу установлен в сезоне-2019/20
ТАСС, 15 июля. Российская
ТАСС, 15 июля. Российская
Всего восемь матчей первого тура посетило 183 617 зрителей (в среднем — 22 952). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришло 169 600 человек.
Самой посещаемой игрой первого тура нынешнего сезона стала встреча между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) на «Газпром-Арене», ее посетил 46 231 зритель. Худшим по посещаемости стал матч «Локомотив» — «Рубин» (1:1) на столичной «РЖД-Арене», на которую пришло 10 732 человека.
За 240 матчами прошедшего сезона с трибун наблюдало 4 036 196 зрителей, что на 20% больше предыдущего показателя.