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15 июля, источник: ТАСС

Рекорд посещаемости первых туров чемпионатов России по футболу установлен в сезоне-2019/20

ТАСС, 15 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) в сезоне-2019/20 обновила рекордное достижение по посещаемости матчей первого тура чемпионатов России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Всего восемь матчей первого тура посетило 183 617 зрителей (в среднем — 22 952). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришло 169 600 человек.

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Самой посещаемой игрой первого тура нынешнего сезона стала встреча между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) на «Газпром-Арене», ее посетил 46 231 зритель. Худшим по посещаемости стал матч «Локомотив» — «Рубин» (1:1) на столичной «РЖД-Арене», на которую пришло 10 732 человека.

В сезоне-2018/19 РПЛ установила рекорд по общей посещаемости матчей чемпионатов России.

За 240 матчами прошедшего сезона с трибун наблюдало 4 036 196 зрителей, что на 20% больше предыдущего показателя.

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