Юрий Семин: Для Фарфана сезон пропал
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (1:1) и рассказал о большом списке травмированных игроков.
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (1:1) и рассказал о большом списке травмированных игроков.
— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, — сказал Семин на
— Как вы считаете, пенальти был? И можно было бы засчитывать гол со штрафного, ведь в стенке стоял игрок вашей команды?
— Сложно определить. Если бы был видеоповтор, можно было бы определить, какое расстояние было до стенки. А по поводу попадания в руку… судья так посчитал. Может быть, используя ВАР, он бы принял другое решение.
— Когда Кварацхелия покинул команду, вы были очень недовольны. Сегодня он забил…
— Так всегда бывает, когда игрок уходит. Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел. Так и получилось. Я ничего не предполагал, но такое случается.
— Сложно было готовиться к «Рубину»?
— Да, сложно, потому что материал был не качественный. Игроков мы, конечно, знали. Знали, что играют они в четыре защитника, вот и вся информация.
— Когда хоть
— Мне сложно сказать. Большая группа игроков не может вылечиться с прошлого года. Фарфан… Для Фарфана, думаю, сезон пропал. В общем, что есть, тем и играем.
На
— «Локомотив» изначально владел инициативой, — сказал специалист. — У него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол.
— Незабитый пенальти повлиял на команду? После него «Рубин» стал играть более активно.
— Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти. Я так понимаю, что это не совсем «чистый» пенальти.
— Почему Кварацхелию с первых минут не выпустили? Показалось, что он был лучшим на поле.
— Может быть и так. Но помимо того, что на него было дополнительное давление, он физически не готов на 90 минут. Поэтому решили его выпустить из запаса.
|Юрий Семин
|Роман Шаронов
|Алексей Миранчук
|66′
|Хвича Кварацхелия(Олег Данченко)
|76′
|Антон Миранчук
|23′
|1
|Маринату Гильерме
|22
|Юрий Дюпин
|2
|Дмитрий Живоглядов
|33
|Олег Данченко
|31
|Мачей Рыбус
|29
|Виталий Денисов
82′
|14
|Ведран Чорлука
|5
|Филип Уремович
18′
|27
|Мурило
90+2′
|80
|Егор Сорокин
|11
|Антон Миранчук
35′
|6
|Евгений Башкиров
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Евгений Марков
90+2′
|6
|Дмитрий Баринов
|10
|Игорь Коновалов
|7
|Гжегож Крыховяк
|11
|Зураб Давиташвили
66′
|17
|Рифат Жемалетдинов
82′
|21
|Хвича Кварацхелия
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|7
|Вячеслав Подберезкин
88′
|19
|Эдер
58′
|69
|Данил Степанов
|18
|Александр Коломейцев
|18
|Павел Могилевец
69′
|99
|Камиль Закиров
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)