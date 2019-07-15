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15 июля, источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Для Фарфана сезон пропал

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (1:1) и рассказал о большом списке травмированных игроков.

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Источник: РИА "Новости"

— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, — сказал Семин на пресс-конференции. — Поэтому и не победили. Чтобы мы не пытались сделать, не смогли привести эмоции на должный уровень.

— Как вы считаете, пенальти был? И можно было бы засчитывать гол со штрафного, ведь в стенке стоял игрок вашей команды?

— Сложно определить. Если бы был видеоповтор, можно было бы определить, какое расстояние было до стенки. А по поводу попадания в руку… судья так посчитал. Может быть, используя ВАР, он бы принял другое решение.

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— Когда Кварацхелия покинул команду, вы были очень недовольны. Сегодня он забил…

— Так всегда бывает, когда игрок уходит. Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел. Так и получилось. Я ничего не предполагал, но такое случается.

— Сложно было готовиться к «Рубину»?

— Да, сложно, потому что материал был не качественный. Игроков мы, конечно, знали. Знали, что играют они в четыре защитника, вот и вся информация.

— Когда хоть кто-то из травмированных вернется?

— Мне сложно сказать. Большая группа игроков не может вылечиться с прошлого года. Фарфан… Для Фарфана, думаю, сезон пропал. В общем, что есть, тем и играем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Рубине» считают, что пенальти не был чистым

На пресс-конференцию от «Рубина» пришел Эдуардо Докампо, который занимает эту должность из-за отсутствия у Романа Шаронова необходимой лицензии.

— «Локомотив» изначально владел инициативой, — сказал специалист. — У него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол.

Видео
Юрий Семин — о Кикнадзе, Еременко, Кварацхелии и «Локо»

— Незабитый пенальти повлиял на команду? После него «Рубин» стал играть более активно.

— Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти. Я так понимаю, что это не совсем «чистый» пенальти.

— Почему Кварацхелию с первых минут не выпустили? Показалось, что он был лучшим на поле.

— Может быть и так. Но помимо того, что на него было дополнительное давление, он физически не готов на 90 минут. Поэтому решили его выпустить из запаса. ​

Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 115.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10732 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминРоман Шаронов
Голы
Алексей Миранчук66′
Хвича Кварацхелия(Олег Данченко)76′
Нереализованные пенальти
Антон Миранчук23′
Составы команд
1Маринату Гильерме
22Юрий Дюпин
2Дмитрий Живоглядов
33Олег Данченко
31Мачей Рыбус
29Виталий Денисов
82′
14Ведран Чорлука
5Филип Уремович
18′
27Мурило
90+2′
80Егор Сорокин
11Антон Миранчук
35′
6Евгений Башкиров
59Алексей Миранчук
20Евгений Марков
90+2′
6Дмитрий Баринов
10Игорь Коновалов
7Гжегож Крыховяк
11Зураб Давиташвили
66′
17Рифат Жемалетдинов
82′
21Хвича Кварацхелия
94Дмитрий Рыбчинский
7Вячеслав Подберезкин
88′
19Эдер
58′
69Данил Степанов
18Александр Коломейцев
18Павел Могилевец
69′
99Камиль Закиров
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
13Удары (всего)8
4Удары в створ6
1Штанги, перекладины0
3Угловые5
19Фолы12
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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