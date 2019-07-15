Юрий Семин: Для Фарфана сезон пропал

Источник: РИА "Новости"

— Нам не хватило эмоций, которые были в предыдущей игре, — сказал Семин на пресс-конференции. — Поэтому и не победили. Чтобы мы не пытались сделать, не смогли привести эмоции на должный уровень.

— Как вы считаете, пенальти был? И можно было бы засчитывать гол со штрафного, ведь в стенке стоял игрок вашей команды?

— Сложно определить. Если бы был видеоповтор, можно было бы определить, какое расстояние было до стенки. А по поводу попадания в руку… судья так посчитал. Может быть, используя ВАР, он бы принял другое решение.

— Когда Кварацхелия покинул команду, вы были очень недовольны. Сегодня он забил…

— Так всегда бывает, когда игрок уходит. Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел. Так и получилось. Я ничего не предполагал, но такое случается.

— Сложно было готовиться к «Рубину»?

— Да, сложно, потому что материал был не качественный. Игроков мы, конечно, знали. Знали, что играют они в четыре защитника, вот и вся информация.

— Когда хоть кто-то из травмированных вернется?

— Мне сложно сказать. Большая группа игроков не может вылечиться с прошлого года. Фарфан… Для Фарфана, думаю, сезон пропал. В общем, что есть, тем и играем.

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В «Рубине» считают, что пенальти не был чистым

На пресс-конференцию от «Рубина» пришел Эдуардо Докампо, который занимает эту должность из-за отсутствия у Романа Шаронова необходимой лицензии.

— «Локомотив» изначально владел инициативой, — сказал специалист. — У него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол.

— Незабитый пенальти повлиял на команду? После него «Рубин» стал играть более активно.

— Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти. Я так понимаю, что это не совсем «чистый» пенальти.

— Почему Кварацхелию с первых минут не выпустили? Показалось, что он был лучшим на поле.