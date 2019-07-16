Трудное начало для фаворитов. «Локомотив» и «Рубин» закрыли программу первого тура РПЛ

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Во встрече с «Рубином» команда Юрия Семина не смогла рассчитывать сразу на несколько игроков основного состава — нападающих Федора Смолова и Джефферсона Фарфана, а также защитников Соломона Кверквелию и Владислава Игнатьева. Позднее главный тренер железнодорожников признался, что Фарфан, вероятно, пропустит целый сезон. В центре нападения красно-зеленых вышел португалец Эдер, но ничем примечательным не отметился, заставив еще раз задуматься об усилении линии атаки в преддверии долгого сезона и приближающейся Лиги чемпионов.

Первый тайм матча на стадионе «РЖД-Арене» проходил с преимуществом хозяев. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук должен был забивать дважды, однако сначала он промахнулся из выгодной позиции по воротам Юрия Дюпина, а позднее угодил в перекладину с одиннадцатиметровой отметки. После этого игра выровнялась, казанцы адаптировались к ситуации и не давали «Локомотиву» развернуться перед своей штрафной, но подопечные Романа Шаронова ничего не смогли сделать, когда Алексей Миранчук на 66-й минуте точным ударом со штрафного открыл счет в матче. Спустя всего десять минут «Рубин» ответил голом юного грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который всего несколько недель назад отказался подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт после полугодичной аренды и ушел строить карьеру в Казань.

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«Не обидно, что Хвича [Кварацхелия] забил, он игрок чужой команды, оказался в нужном месте, куда прилетел мяч. Его уход — давно перевернутая история для нас, тем интереснее будет дальше за ним наблюдать», — заявил журналистам председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«Так всегда бывает, когда футболист уходит в другую команду. Он обязательно забьет бывшему клубу», — прокомментировал гол Кварацхелии Семин.

Система VAR может быть запущена во втором туре

Говоря об итогах матча, Мещеряков посетовал на низкую реализацию моментов. «Считаю, что “Локомотив” упустил победу, надо было использовать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, думаю, что тренерский штаб разберется. Просто нужно реализовывать свои моменты, возможно, нам сегодня не повезло», — подчеркнул он.

Система видеоассистента рефери (VAR) использовалась на матче в режиме офлайн. У тренеров обеих команд возникли вопросы к судейству Михаила Вилкова, что подчеркнуло важность использования VAR в режиме онлайн уже в ближайшее время. В Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что это может случиться в играх второго тура.

«Мне сложно сказать, правильно ли назначен пенальти в первом тайме, нужны видеоповторы, тогда можно будет определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, то он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием мяча в руку. Нереализованные моменты бывают всегда, но хорошо, что они возникают, игра есть», — прокомментировал Семин эпизод с попаданием в руку защитнику «Рубина».

«В той ситуации пенальти не должны были назначать. Как я понимаю, он был не совсем “чистым”», — сказал главный тренер казанской команды Эдуардо Докампо о нереализованном Антоном Миранчуком одиннадцатиметровом ударе.

Докампо также отметил, что «Рубин» смог переломить ход игры. «Локомотив» сначала владел инициативой, у него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. У нас были проблемы, но мы справились с ними и забили ответный мяч, — сказал специалист.

Обе команды остались недовольны ничейным результатом матча, но уже в ближайшее воскресенье у них появится возможность одержать первые победы в чемпионате. «Локомотив» дома примет «Тамбов». «Рубин» сыграет в гостях с московским «Динамо».

Новый рекорд посещаемости и успех домашних команд

Матч между «Локомотивом» и «Рубином» на «РЖД-Арене» посмотрели 10 732 зрителя, что оказалось самым низким показателем в отчетном туре. Самой посещаемой игрой стала встреча между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) на «Газпром-Арене», собравшая 46 231 зрителя. Всего восемь матчей первого тура посетили 183 617 зрителей (в среднем — 22 952), что является новым рекордом. Предыдущий был установлен в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришли 169 600 человек.

Победу «Зенита» над новичком РПЛ «Тамбовом» нельзя назвать уверенной. В первом тайме тамбовчане не стушевались перед действующим чемпионом и несколько раз заставили Андрея Лунева спасать свою команду. Во второй половине встречи усилиями Александра Ерохина и Артема Дзюбы «Зенит» вырвался вперед, но концовка матча все равно получилась нервной для подопечных Сергея Семака после того, как форвард «Тамбова» Бенито плотным ударом из-за штрафной застал врасплох Лунева — 1:2. На большее новичка лиги не хватило, чемпион стартовал с победы.

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Московский ЦСКА и «Краснодар», еще одни фавориты чемпионата, синхронно проиграли в Самаре и Грозном соответственно. Команда Виктора Гончаренко ничего не смогла противопоставить «Крыльям Советов» (0:2), выигравшим благодаря дублю нападающего Александра Соболева.

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«Краснодар» же уступил «Ахмату» после каверзного удара Бернарда Бериши (0:1), с которым не смог справиться Матвей Сафонов.

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Тяжелым выдался стартовый матч сезона и для московского «Спартака», сумевшего дожать дебютанта высшего дивизиона «Сочи» только на 93-й минуте после точного удара защитника Самуэля Жиго (1:0).

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Самой результативной встречей тура стала игра в Екатеринбурге, где местный «Урал» победил «Уфу» со счетом 3:2. Дублем отметился полузащитник Эрик Бикфалви.

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Тульский «Арсенал» и «Динамо» в первом матче чемпионата сыграли вничью со счетом 1:1. Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу открыл счет на 16-й минуте игры, хозяева же отыгрались благодаря удару защитника Гиа Гриалавы (83).

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«Ростов» указал на позднее начало матчей

В еще одном матче стартового тура РПЛ «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (2:1). Подопечные Валерия Карпина сделали серьезную заявку на победу после точных ударов Эльдора Шомуродова и Алексея Ионова, гостей хватило лишь на ответный гол, автором которого стал Джордже Деспотович. Таким образом, хозяева матчей в первом туре не проиграли ни разу, одержав шесть раз побед и сведя два поединка вничью.

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Но самой обсуждаемой темой встречи стали не голы, а время проведения матча. В беседе с ТАСС PR-директор клуба из Ростова-на-Дону Денис Штанько отметил, что начало игры в 21:30 мск не очень удобно для жителей города.

«Начало матчей в 21:30 в нашем городе неудобно, стадион находится на левом берегу Дона, а город — на правом, людям далеко идти, хотя мы и организуем дополнительный транспорт. Болельщикам сложно добраться в удаленные части города после матча, а треть наших поклонников являются жителями области, у них и вовсе нет возможности попасть на игры. Матч второго тура со “Спартаком” назначен на то же время, мы хотели бы попросить перенести его на более раннее», — сказал Штанько.

Пресс-служба РПЛ отметила, что проведение матчей в позднее вечернее время обусловлено высокой температурой в южных регионах. С сезона-2018/19 утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02:00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.