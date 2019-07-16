Трудное начало для фаворитов. «Локомотив» и «Рубин» закрыли программу первого тура РПЛ
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» в очном противостоянии закрыли в понедельник программу первого тура нового сезона Российской
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» и казанский «Рубин» в очном противостоянии закрыли в понедельник программу первого тура нового сезона Российской
Во встрече с «Рубином» команда Юрия Семина не смогла рассчитывать сразу на несколько игроков основного состава — нападающих Федора Смолова и Джефферсона Фарфана, а также защитников Соломона Кверквелию и Владислава Игнатьева. Позднее главный тренер железнодорожников признался, что Фарфан, вероятно, пропустит целый сезон. В центре нападения
Первый тайм матча на стадионе «РЖД-Арене» проходил с преимуществом хозяев. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук должен был забивать дважды, однако сначала он промахнулся из выгодной позиции по воротам Юрия Дюпина, а позднее угодил в перекладину с одиннадцатиметровой отметки. После этого игра выровнялась, казанцы адаптировались к ситуации и не давали «Локомотиву» развернуться перед своей штрафной, но подопечные Романа Шаронова ничего не смогли сделать, когда Алексей Миранчук на 66-й минуте точным ударом со штрафного открыл счет в матче. Спустя всего десять минут «Рубин» ответил голом юного грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который всего несколько недель назад отказался подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт после полугодичной аренды и ушел строить карьеру в Казань.
«Не обидно, что Хвича [Кварацхелия] забил, он игрок чужой команды, оказался в нужном месте, куда прилетел мяч. Его уход — давно перевернутая история для нас, тем интереснее будет дальше за ним наблюдать», — заявил журналистам председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
«Так всегда бывает, когда футболист уходит в другую команду. Он обязательно забьет бывшему клубу», — прокомментировал гол Кварацхелии Семин.
Говоря об итогах матча, Мещеряков посетовал на низкую реализацию моментов. «Считаю, что “Локомотив” упустил победу, надо было использовать свои моменты. Мы обычно тяжело входим в сезон, думаю, что тренерский штаб разберется. Просто нужно реализовывать свои моменты, возможно, нам сегодня не повезло», — подчеркнул он.
Система видеоассистента рефери (VAR) использовалась на матче в режиме офлайн. У тренеров обеих команд возникли вопросы к судейству Михаила Вилкова, что подчеркнуло важность использования VAR в режиме онлайн уже в ближайшее время. В Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что это может случиться в играх второго тура.
«Мне сложно сказать, правильно ли назначен пенальти в первом тайме, нужны видеоповторы, тогда можно будет определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, то он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием мяча в руку. Нереализованные моменты бывают всегда, но хорошо, что они возникают, игра есть», — прокомментировал Семин эпизод с попаданием в руку защитнику «Рубина».
«В той ситуации пенальти не должны были назначать. Как я понимаю, он был не совсем “чистым”», — сказал главный тренер казанской команды Эдуардо Докампо о нереализованном Антоном Миранчуком одиннадцатиметровом ударе.
Докампо также отметил, что «Рубин» смог переломить ход игры. «Локомотив» сначала владел инициативой, у него было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. У нас были проблемы, но мы справились с ними и забили ответный мяч, — сказал специалист.
Матч между «Локомотивом» и «Рубином» на «РЖД-Арене» посмотрели 10 732 зрителя, что оказалось самым низким показателем в отчетном туре. Самой посещаемой игрой стала встреча между петербургским «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1) на «Газпром-Арене», собравшая 46 231 зрителя. Всего восемь матчей первого тура посетили 183 617 зрителей (в среднем — 22 952), что является новым рекордом. Предыдущий был установлен в сезоне-2018/19, когда на стадионы пришли 169 600 человек.
Победу «Зенита» над новичком РПЛ «Тамбовом» нельзя назвать уверенной. В первом тайме тамбовчане не стушевались перед действующим чемпионом и несколько раз заставили Андрея Лунева спасать свою команду. Во второй половине встречи усилиями Александра Ерохина и Артема Дзюбы «Зенит» вырвался вперед, но концовка матча все равно получилась нервной для подопечных Сергея Семака после того, как форвард «Тамбова» Бенито плотным ударом
Московский ЦСКА и «Краснодар», еще одни фавориты чемпионата, синхронно проиграли в Самаре и Грозном соответственно. Команда Виктора Гончаренко ничего не смогла противопоставить «Крыльям Советов» (0:2), выигравшим благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
«Краснодар» же уступил «Ахмату» после каверзного удара Бернарда Бериши (0:1), с которым не смог справиться Матвей Сафонов.
Тяжелым выдался стартовый матч сезона и для московского «Спартака», сумевшего дожать дебютанта высшего дивизиона «Сочи» только на 93-й минуте после точного удара защитника Самуэля Жиго (1:0).
Самой результативной встречей тура стала игра в Екатеринбурге, где местный «Урал» победил «Уфу» со счетом 3:2. Дублем отметился полузащитник Эрик Бикфалви.
Тульский «Арсенал» и «Динамо» в первом матче чемпионата сыграли вничью со счетом 1:1. Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу открыл счет на 16-й минуте игры, хозяева же отыгрались благодаря удару защитника Гиа Гриалавы (83).
В еще одном матче стартового тура РПЛ «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (2:1). Подопечные Валерия Карпина сделали серьезную заявку на победу после точных ударов Эльдора Шомуродова и Алексея Ионова, гостей хватило лишь на ответный гол, автором которого стал Джордже Деспотович. Таким образом, хозяева матчей в первом туре не проиграли ни разу, одержав шесть раз побед и сведя два поединка вничью.
Но самой обсуждаемой темой встречи стали не голы, а время проведения матча. В беседе с ТАСС
«Начало матчей в 21:30 в нашем городе неудобно, стадион находится на левом берегу Дона, а город — на правом, людям далеко идти, хотя мы и организуем дополнительный транспорт. Болельщикам сложно добраться в удаленные части города после матча, а треть наших поклонников являются жителями области, у них и вовсе нет возможности попасть на игры. Матч второго тура со “Спартаком” назначен на то же время, мы хотели бы попросить перенести его на более раннее», — сказал Штанько.
Второй тур чемпионата России по футболу стартует 20 июля матчем между «Уфой» и «Краснодаром».