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12:01 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского «Интера» Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.

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В прошлом сезоне румынский форвард выступал на правах аренды в «Палермо» в Серии B. В составе клуба он принял участие в 33 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

За сборную Румынии футболист провел восемь встреч. В его активе четыре мяча за национальную команду.

По данным Transfermarkt, стоимость Пушкаша составляет около € 3 млн. Действующее соглашение нападающего с «Интером» рассчитано до 2020 года.

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