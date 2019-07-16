ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского «Интера» Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского «Интера» Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
В прошлом сезоне румынский форвард выступал на правах аренды в «Палермо» в Серии B. В составе клуба он принял участие в 33 матчах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.
За сборную Румынии футболист провел восемь встреч. В его активе четыре мяча за национальную команду.
По данным Transfermarkt, стоимость Пушкаша составляет около € 3 млн. Действующее соглашение нападающего с «Интером» рассчитано до 2020 года.