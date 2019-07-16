Дюков заявил, что начало матчей РПЛ является зоной ответственности лиги

Источник: РИА "Новости"

В понедельник официальный сайт «Ростова» опубликовал открытое письмо болельщиков к руководству РПЛ по вопросу позднего начала матчей. Игра первого тура между «Ростовом» и «Оренбургом» 13 июля началась в 21:30 мск, на это же время назначен матч второго тура против московского «Спартака». Позднее «Ростов» заявил, что неоднократно направлял запросы в РПЛ с просьбой об изменении времени начала матчей.

«Это зона ответственности лиги, если мы за нее будем принимать решения, то зачем она нужна. Безусловно, этот вопрос требует анализа — с одной стороны понятно, чем вызвано решение о времени начала матча, жаркая погода, и, в общем то, если мы посмотрим на европейские страны, во многих странах игры начинаются поздно — в Италии, в Испании, как правило это 9−10 часов [вечера]. С другой стороны нужно учесть интересы зрителей, среди них есть и маленькие болельщики. Понятно, что лига должна найти решение, которое устроило бы всех, мы пока за этой ситуацией наблюдаем и надеемся, что лига примет правильное решение, если это не произойдет, постараемся их подправить», — сказал Дюков.