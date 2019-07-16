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14:22 (мск), источник: ТАСС

Дюков заявил, что начало матчей РПЛ является зоной ответственности лиги

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна найти решение относительно позднего времени проведения матчей турнира. Об этом Дюков сообщил журналистам после встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник официальный сайт «Ростова» опубликовал открытое письмо болельщиков к руководству РПЛ по вопросу позднего начала матчей. Игра первого тура между «Ростовом» и «Оренбургом» 13 июля началась в 21:30 мск, на это же время назначен матч второго тура против московского «Спартака». Позднее «Ростов» заявил, что неоднократно направлял запросы в РПЛ с просьбой об изменении времени начала матчей.

«Это зона ответственности лиги, если мы за нее будем принимать решения, то зачем она нужна. Безусловно, этот вопрос требует анализа — с одной стороны понятно, чем вызвано решение о времени начала матча, жаркая погода, и, в общем то, если мы посмотрим на европейские страны, во многих странах игры начинаются поздно — в Италии, в Испании, как правило это 9−10 часов [вечера]. С другой стороны нужно учесть интересы зрителей, среди них есть и маленькие болельщики. Понятно, что лига должна найти решение, которое устроило бы всех, мы пока за этой ситуацией наблюдаем и надеемся, что лига примет правильное решение, если это не произойдет, постараемся их подправить», — сказал Дюков.

В свою очередь Колобков отметил, что его, как болельщика, позднее начало матчей устраивает. «Лично для меня, не как для министра, как для болельщика, время достаточно удобное для просмотра. Недаром многие матчи начинаются в это время, на это есть объективные причины, есть требования ТВ, есть жаркая погода. Ростовский стадион находится на дальнем береге, не всем удобно добираться, мнения разные, давайте посмотрим. Лига сама заинтересована, чтобы максимальное количество болельщиков было на стадионах с одной стороны, с другой — максимальные рейтинги были у трансляций», — сказал Колобков.

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