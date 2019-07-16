Егоров: Арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» — «Сочи»
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Сочи». Об этом на
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Сочи». Об этом на
Игра первого тура, прошедшая в Москве в субботу, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Гол, который вызвал немало споров, хозяева забили на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Понимаю, что матч получился резонансным, поэтому общая оценка — это очень неудачная игра для Москалева. По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать», — сказал Егоров.
«Что касается момента на 21-й минуте с падением в штрафной “Спартака”, для нас это пенальти. Нас напрягла и озадачила трактовка фолов. Сейчас дадим ему [Москалеву] время отдохнуть и прийти в себя, проанализировать все. Естественно, за грубые ошибки он будет наказан на определенный срок», — добавил он.