Егоров: Арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» — «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

Игра первого тура, прошедшая в Москве в субботу, завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Гол, который вызвал немало споров, хозяева забили на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Понимаю, что матч получился резонансным, поэтому общая оценка — это очень неудачная игра для Москалева. По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать», — сказал Егоров.