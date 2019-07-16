РФС отправил запрос в IFAB на разрешение работы системы видеоассистента рефери

Ранее руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин сообщил ТАСС, что РФС во вторник планирует сделать запрос в IFAB для получения разрешения использовать систему в режиме онлайн.

«Мы отправили заявку на работу VAR. В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов», — сказал Егоров.