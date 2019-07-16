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14:33 (мск), источник: ТАСС

РФС отправил запрос в IFAB на разрешение работы системы видеоассистента рефери

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отправил в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) запрос на разрешение работы системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом на пресс-конференции во вторник по итогам первого тура чемпионата России заявил глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

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Ранее руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин сообщил ТАСС, что РФС во вторник планирует сделать запрос в IFAB для получения разрешения использовать систему в режиме онлайн.

«Мы отправили заявку на работу VAR. В зависимости от этого будем решать, на каких матчах он будет. Пока нужно назначить главных судей, потом судей VAR и их ассистентов», — сказал Егоров.

На вопрос о том, когда планируется получить ответ от IFAB, глава департамента судейства и инспектирования не смог назвать точных сроков. Игры второго тура чемпионата России пройдут 20 и 21 июля.

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