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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Гол «Спартака» в ворота «Сочи» официально признали ошибочным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Главный арбитр встречи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» Владимир Москалев допустил результативные ошибки в матче, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров на пресс-конференции во вторник.

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«Мы не желаем видеть такие голы, как в матче “Спартак” — “Сочи”. Мнение департамента — этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил», — сказал Егоров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Егоров подчеркнул, что в середине первого тайма, когда в контакте с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым в штрафной площади москвичей было нарушено правило, судье следовало назначить 11-метровый удар.

«Что касается момента с 21-й минуты, для нас — это пенальти», — отметил он.

«Это очень и очень неудачный матч Володи Москалева», — резюмировал руководитель департамента судейства.

«Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон, но этого не случилось. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать и успокоиться», — сказал Егоров.

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Матч «Спартак» — «Сочи» прошел 13 июля в Москве и завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Самуэль Жиго. Он подпрыгнул, облокотился на плечи защитника и нанес точный удар головой.

По ходу встречи, а также после ее окончания эксперты указали на ошибочные, по их мнению, решения главного судьи Москалева.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что на 21-й минуте рефери должен был назначить в ворота «Спартака» пенальти.

«В ворота “Спартака” не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и желтая карточка», — сказал Хусаинов «Чемпионату».

В свою очередь арбитр Игорь Федотов считает, что судья не должен был засчитывать гол Самуэля Жиго.

«Игрок “Спартака” в прыжке положил руки на голову футболисту “Сочи”. Он ему даже закрыл глаза. Мое личное мнение — это нарушение правил. Он не дал ему выпрыгнуть. Гол был забит с нарушением правил», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин тоже считает, что Жиго нарушал правила в игровом эпизоде с голом.

«Да, Жиго выиграл верховое единоборство — но только потому, что активно работал руками и блокировал (игрока “Сочи” Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть). Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам», — сказал Точилин «Спорт-Экспрессу».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 113.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 29892 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовАлександр Точилин
Голы
Самюэль Жиго(Фернанду)90+3′
Составы команд
98Александр Максименко
12Николай Заболотный
92Николай Рассказов
56′
34Тимофей Маргасов
6Айртон
25Иван Новосельцев
68′
2Самюэль Жиго
45Иван Миладинович
14Георгий Джикия
24Эльмир Набиуллин
10Зелимхан Бакаев
7Евгений Песегов
11Фернанду
55Ян Казаев
47Роман Зобнин
15Ибрагим Цаллагов
42′
23Александр Ломовицкий
14′61′
26Никита Калугин
76′
19Эсекиэль Понсе
72′
13Федор Кудряшов
49Джано Ананидзе
65′
18Никита Бурмистров
67′
22Михаил Игнатов
11Владимир Обухов
12де Соуза Луиз Адриану
76′79′
77Дмитрий Полоз
58′
37Георгий Мелкадзе
87Александр Карапетян
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты6
9Удары (всего)13
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
13Фолы10
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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