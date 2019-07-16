Гол «Спартака» в ворота «Сочи» официально признали ошибочным
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Главный арбитр встречи первого тура Российской
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Главный арбитр встречи первого тура Российской
«Мы не желаем видеть такие голы, как в матче “Спартак” — “Сочи”. Мнение департамента — этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил», — сказал Егоров.
Кроме того, Егоров подчеркнул, что в середине первого тайма, когда в контакте с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым в штрафной площади москвичей было нарушено правило, судье следовало назначить 11-метровый удар.
«Что касается момента с 21-й минуты, для нас — это пенальти», — отметил он.
«Это очень и очень неудачный матч Володи Москалева», — резюмировал руководитель департамента судейства.
«Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон, но этого не случилось. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать и успокоиться», — сказал Егоров.
Матч «Спартак» — «Сочи» прошел 13 июля в Москве и завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Самуэль Жиго. Он подпрыгнул, облокотился на плечи защитника и нанес точный удар головой.
По ходу встречи, а также после ее окончания эксперты указали на ошибочные, по их мнению, решения главного судьи Москалева.
Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что на 21-й минуте рефери должен был назначить в ворота «Спартака» пенальти.
«В ворота “Спартака” не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и желтая карточка», — сказал Хусаинов «Чемпионату».
В свою очередь арбитр Игорь Федотов считает, что судья не должен был засчитывать гол Самуэля Жиго.
«Игрок “Спартака” в прыжке положил руки на голову футболисту “Сочи”. Он ему даже закрыл глаза. Мое личное мнение — это нарушение правил. Он не дал ему выпрыгнуть. Гол был забит с нарушением правил», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин тоже считает, что Жиго нарушал правила в игровом эпизоде с голом.
«Да, Жиго выиграл верховое единоборство — но только потому, что активно работал руками и блокировал (игрока “Сочи” Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть). Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам», — сказал Точилин «Спорт-Экспрессу».
|Олег Кононов
|Александр Точилин
|Самюэль Жиго(Фернанду)
|90+3′
|98
|Александр Максименко
|12
|Николай Заболотный
|92
|Николай Рассказов
56′
|34
|Тимофей Маргасов
|6
|Айртон
|25
|Иван Новосельцев
68′
|2
|Самюэль Жиго
|45
|Иван Миладинович
|14
|Георгий Джикия
|24
|Эльмир Набиуллин
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Евгений Песегов
|11
|Фернанду
|55
|Ян Казаев
|47
|Роман Зобнин
|15
|Ибрагим Цаллагов
42′
|23
|Александр Ломовицкий
14′61′
|26
|Никита Калугин
76′
|19
|Эсекиэль Понсе
72′
|13
|Федор Кудряшов
|49
|Джано Ананидзе
65′
|18
|Никита Бурмистров
67′
|22
|Михаил Игнатов
|11
|Владимир Обухов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
76′79′
|77
|Дмитрий Полоз
58′
|37
|Георгий Мелкадзе
|87
|Александр Карапетян
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)