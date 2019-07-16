Гол «Спартака» в ворота «Сочи» официально признали ошибочным

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«Мы не желаем видеть такие голы, как в матче “Спартак” — “Сочи”. Мнение департамента — этот гол не стоило засчитывать, потому что было нарушение правил», — сказал Егоров.

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Кроме того, Егоров подчеркнул, что в середине первого тайма, когда в контакте с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым в штрафной площади москвичей было нарушено правило, судье следовало назначить 11-метровый удар.

«Что касается момента с 21-й минуты, для нас — это пенальти», — отметил он.

«Это очень и очень неудачный матч Володи Москалева», — резюмировал руководитель департамента судейства.

«Мы рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон, но этого не случилось. Мы дадим ему время прийти в себя, проанализировать и успокоиться», — сказал Егоров.

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Матч «Спартак» — «Сочи» прошел 13 июля в Москве и завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Самуэль Жиго. Он подпрыгнул, облокотился на плечи защитника и нанес точный удар головой.

По ходу встречи, а также после ее окончания эксперты указали на ошибочные, по их мнению, решения главного судьи Москалева.

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что на 21-й минуте рефери должен был назначить в ворота «Спартака» пенальти.

«В ворота “Спартака” не поставили чистый пенальти. Это фол. Рассказов прыгнул в ногу, не сыграл в мяч. Пенальти и желтая карточка», — сказал Хусаинов «Чемпионату».

В свою очередь арбитр Игорь Федотов считает, что судья не должен был засчитывать гол Самуэля Жиго.

«Игрок “Спартака” в прыжке положил руки на голову футболисту “Сочи”. Он ему даже закрыл глаза. Мое личное мнение — это нарушение правил. Он не дал ему выпрыгнуть. Гол был забит с нарушением правил», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин тоже считает, что Жиго нарушал правила в игровом эпизоде с голом.