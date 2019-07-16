Капитан «Рубина» Подберезкин избежал серьезной травмы в матче РПЛ с «Локомотивом»

Матч прошел в понедельник в Москве и завершился вничью со счетом 1:1.

Подберезкин покинул поле на носилках и был заменен на защитника Данилу Степанова на 88-й минуте.

«Серьезной травмы у Вячеслава нет, по словам главного тренера Эдуардо Докампо, все дело в усталости. О готовности Подберезкина к матчу следующего тура говорить пока рано», — сказали в пресс-службе.