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15:26 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата России по футболу будут проводиться после 21:00 до конца августа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата России по футболу в 21:30 мск будет действовать только в июле и августе. Об этом на пресс-конференции по итогам первого тура чемпионата России заявил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

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В первом туре чемпионата России в 21:30 состоялись два матча — «Ростов» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Краснодар». Во втором туре, игры которого пройдут 20 и 21 июля, в это время начнутся игры «Ростов» — «Спартак» и «Сочи» — «Зенит».

«В летнее время слоты начала матчей — 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 мск, — сказал Пышкин. — Так будет в июле и августе — это сделано с учетом того, что летом в первой половине дня температура может быть выше 35 градусов. С сентября будут другие слоты. Так, “Оренбург” и “Уфа” будут играть домашние матчи в 11:30, по-местному времени — в 13:30».

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