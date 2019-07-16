«Локомотив» и «Зенит» оштрафованы на 210 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России

«Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы по 50 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей соответственно, — сказал Григорьянц. — Болельщик “Зенита” залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У “Локомотива” был несогласованный баннер “Мы против FAN ID”, за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей».