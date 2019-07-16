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16:57 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Зенит» оштрафованы на 210 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольные клуб «Зенит» и «Локомотив» в общей сложности на 210 тыс. рублей. Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Московский «Локомотив» 6 июля в матче за Суперкубок обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:2, встреча прошла на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

«Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы по 50 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей соответственно, — сказал Григорьянц. — Болельщик “Зенита” залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У “Локомотива” был несогласованный баннер “Мы против FAN ID”, за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Суперкубок России, 6.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 21382 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)45+2′
Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)6′
Сердар Азмун(Игорь Смольников)52′
Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)78′
Алексей Миранчук(Федор Смолов)81′
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
19Игорь Смольников
51′
31Мачей Рыбус
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
6Бранислав Иванович
27Мурило
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
68′90+2′
11Антон Миранчук
22Артем Дзюба
6Дмитрий Баринов
11Себастьян Дриусси
7Гжегож Крыховяк
16Кристиан Нобоа
45′
2Дмитрий Живоглядов
19′84′
21Александр Ерохин
3Брайн Идову
10Эмилиано Ариэль Ригони
86′
17Рифат Жемалетдинов
67′
20Роберт Мак
19Эдер
7Сердар Азмун
78′
9Федор Смолов
90′
77Лука Джорджевич
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты8
9Удары (всего)15
5Удары в створ8
1Штанги, перекладины2
7Угловые7
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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