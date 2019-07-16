«Локомотив» и «Зенит» оштрафованы на 210 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/.
Московский «Локомотив» 6 июля в матче за Суперкубок обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:2, встреча прошла на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
«Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы по 50 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей соответственно, — сказал Григорьянц. — Болельщик “Зенита” залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У “Локомотива” был несогласованный баннер “Мы против FAN ID”, за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей».
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|45+2′
|Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)
|6′
|Сердар Азмун(Игорь Смольников)
|52′
|Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)
|78′
|Алексей Миранчук(Федор Смолов)
|81′
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
|19
|Игорь Смольников
51′
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Юрий Жирков
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Бранислав Иванович
|27
|Мурило
|44
|Ярослав Ракицкий
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
68′90+2′
|11
|Антон Миранчук
|22
|Артем Дзюба
|6
|Дмитрий Баринов
|11
|Себастьян Дриусси
|7
|Гжегож Крыховяк
|16
|Кристиан Нобоа
45′
|2
|Дмитрий Живоглядов
19′84′
|21
|Александр Ерохин
|3
|Брайн Идову
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
86′
|17
|Рифат Жемалетдинов
67′
|20
|Роберт Мак
|19
|Эдер
|7
|Сердар Азмун
78′
|9
|Федор Смолов
90′
|77
|Лука Джорджевич
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|9
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)