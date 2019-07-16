ФК «Спартак» оштрафован на 80 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Сочи»
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/.
Заседание КДК РФС прошло во вторник в Доме футбола.
«Спартак» оштрафован за использование болельщиками восьми единиц пиротехники на 80 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — Фанаты «Зенита» скандировали песни с использованием оскорбительных выражений, штраф 10 тысяч. «Динамо» оштрафовано на 60 тысяч рублей за использование фанатами шести единиц пиротехники, а начальник команды покидал техническую зону, штраф 10 тысяч рублей. По итогам встречи с «Крыльями Советов» московский ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за использование одним фанатом файера.
«Старший тренер “Уфы” Сергей Томаров покидал пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. В матче с “Рубином” болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, на такую же сумму оштрафован главный тренер Юрий Семин за выход за пределы технической зоны», — добавил Григорьянц.
Матчи первого тура прошли с 12 по 15 июля.