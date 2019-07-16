ФК «Спартак» оштрафован на 80 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Сочи»

«Спартак» оштрафован за использование болельщиками восьми единиц пиротехники на 80 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — Фанаты «Зенита» скандировали песни с использованием оскорбительных выражений, штраф 10 тысяч. «Динамо» оштрафовано на 60 тысяч рублей за использование фанатами шести единиц пиротехники, а начальник команды покидал техническую зону, штраф 10 тысяч рублей. По итогам встречи с «Крыльями Советов» московский ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за использование одним фанатом файера.