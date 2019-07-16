Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
18:00
Бананц
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Клаксвик
Ритеряй
Футбол. Еврокубки
20:30
Сабуртало
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:00
ХБ Торсхавн
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Судува
Футбол. Еврокубки
21:45
Фероникелли
ТНС
Все события
Фоторепортажи
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов победил Бузову в шоу и отправил 400 тыс. рублей на благотворительность

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов принял участие в шоу Comment Out на канале «Чикен Карри» в YouTube.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Футболист Смолов объяснил, почему поддержал журналиста Голунова

В ходе шоу 29-летний футболист провёл баттл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и одержал в нём победу. В одном из раундов Смолову был предложен выбор — написать едкий комментарий в «инстаграме» актёра Дмитрия Нагиева или отправить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второй вариант и перевёл 400 тыс. рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог.

Смолов защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. Ранее форвард выступал за московское «Динамо», роттердамский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В сборную России Фёдор вызывается с 2012 года.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Восхитительная жена самого титулованого футболиста мира!
Трудное начало для фаворитов. Итоги 1-го тура РПЛ
Сбежала от полиции: чем закончилось дело Загитовой
«Реал» определился с ценой на Бэйла
Сила бикини. Как октагон-герлз становятся популярнее бойцов ММА
Триумф КамАЗов. Экипажи РФ заняли весь подиум «Шелкового пути»
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире
РФС обсудит с ФИФА и IFAB засчитанный гол «Локомотива» в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь