Судья матча «Спартак» — «Сочи» Москалев отстранен. Ночных матчей скоро не будет

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Гол «Спартака» засчитан ошибочно, «Сочи» не дали пенальти

По сравнению с предыдущим сезоном изменений по составу спикеров не произошло: перед журналистами выступили руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, а также спортивный директор лиги Виктор Пышкин.

— После матча «Спартака» и «Сочи» было много вопросов к судье Москалеву. Что скажете по этому поводу? — задал вопрос Егорову корреспондент «СЭ».

— А вы знаете, кто такой Георгий Джикия? Как думаете, он разбирается в футболе? Читали его интервью в вашем издании? Он сказал, что судейство было на высшем уровне.

— Читал. Логично, что такое сказал футболист «Спартака».

— Понимаю, что матч получился резонансным. Общая оценка: очень неудачная игра для Москалева. По всем моментам. Вопросов по карточкам даже больше, чем по пенальти. Естественно, мы не желаем видеть такие забитые мячи. Да, можно говорить, что была борьба, но один футболист выпрыгнул раньше. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил.

Эпизод на 21-й минуте с нарушением Рассказова: для нас это 11-метровый удар. Есть хороший повтор из-за ворот: видно, что защитник фолил. Но прошу не танцевать на костях, это очень неудачный матч для Володи. В спорте такое случается. Не оправдываю его, но и в спортсменов бывают неудачи, и тренеры выбирают неправильную тактику.

Мы разговаривали с Володей после игры. Дадим ему время. На сборах выглядел он хорошо. Сдал физподготовку и тактическую часть. Рассчитывали, что он хорошо войдет в сезон. Пока не разобрались, по какой причине этого не получилось. И вас прошу не нагнетать: все в жизни бывает. Естественно, по нашему кодексу Москалев будет отстранен на какое-то время. Останемся с ним на связи. Сроки говорить не стану.

— Еще один важный матч с точки зрения судейства — встреча «Локомотива» и «Рубина». Гол железнодорожников забит по правилам?

— В них написано: перед пробитием свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки, если в ней стоит больше трех человек. Могу вам скриншоты показать. Футболисты находятся в метре в момент удара. Это новое правило. Естественно, все прорабатывалось на сборах. Но будут возникать похожие ситуации. Есть теоретическое правило. На практике все немного по-другому.

Читал в газете, что 15 лет назад судья в Саратове назначил свободный за то, что вратарь шесть секунд держал мяч. Игрок закончил карьеру после этого. Есть неписаные вещи. Например, при пробитии пенальти: если при ударе человек забегает на полметра или метр, то это нормально. Но официально по правилам, уверяю вас, это не нормально.

Вчерашняя ситуация: никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Бьющий штрафной разбегается и другой футболист делает движение, пока мяч еще в игре. Формально, по букве закона, это нарушение. Но никто не будет так делать (отменять гол. — Прим. «СЭ»).

Отправим этот момент в ФИФА для консультации. По правилам, наказывается тот, кто мешает, пытается оттолкнуть стенку. Если бы было так, то вопросов не возникло бы. В этой ситуации аплодирую за то, что смогли найти такой момент по ходу встречи. Это сделал человек, который очень хорошо знает правила — так понимаю, из нашей профессии. Если откопал такою нюанс, то должен был и объяснить. Надеюсь, мои доводы вас удовлетворили. Не думаю, что зрители желают видеть отмену таких голов.

— В «Рубине» говорят, что пенальти в их ворота не чистый. Так?

— Есть хороший повтор, на котором все видно. Происходит фол, это 11-метровый.

Девять российских арбитров могут работать с ВАР

— Президент РФС Александр Дюков сообщил, что со следующего тура ВАР должен заработать. Как это реализуют? — следующий вопрос Егорову.

— Говорю официально. Мы удовлетворены работой системы в офлайн режиме. ВАР идет строго по протоколу. Все разговоры записываются. Нужно время, чтобы создать центр.

Насколько понимаю, ВАР будет не на всех матчах. Мы должны сделать первый шаг, и дальше двигаться поступательно. Когда появится возможность использовать ВАР на всех встречах, обязательно это сделаем.

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— Сколько арбитров сертифицировано как арбитр ВАР? Не получится ли, что лучшие окажутся на видеосистеме, а худшие станут работать в поле?

— У нас нет хуже и лучше — есть арбитры уровня РПЛ. Сейчас сертифицировано девять арбитров ВАР. Остальные проходят процесс обучения.

— Кто эти девять?

— Это служебная информация. Это может сообщить официальный сайт РФС при необходимости.

— Нет боязни, что появятся большие паузы в матчах?

— Вы говорите конкретно, когда они случались. У нас самая большая — 3 минуты 20 секунд. Быстро — это «Формула-1». У нас ВАР сделан, чтобы все было по букве правил.

— Есть стадионы, где ВАР точно не может работать?

— Думаю, таких в премьер-лиге нет.

— Способен кто-то отказаться от ВАР по финансовым вопросам?

— Я руковожу арбитрами, поэтому по финансам ответить не могу.

В Петербурге фанаты пытались отбить пьяного болельщика

— Начали чемпионат достаточно неплохо, — начал свою часть пресс-конференции Мейтин. — Стартовали игрой «Динамо» и «Арсенала». Благодаря слаженной работе стюардов проход на стадион не был затруднен, хорошо сработала полиция. Хотя наличие спецсредств — щитов, касок и так далее оказалось излишним. Надеемся на понимание в этом вопросе, надеюсь, решим его. Полиция работала очень культурно.

Теперь о матче «Крыльев Советов» и ЦСКА. Учитывая события, произошедшие с болельщиками «Локо» на финале Кубка России, готовились к этой встрече заранее: разобрали допущенные в мае ошибки и договорились впредь их не допускать. Отправляли специальное письмо с просьбой не запрещать средства поддержки, одобренные нами. Как вы знаете, в Самаре все прошло хорошо.

— Вы приезжали и на матч в Грозном. Почему?

— На нем находился советник президента УЕФА по безопасности. Насколько вы знаете, РФС и РПЛ просят разрешить проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном. Там есть два стадиона и нет нареканий по мерам безопасности. В первый приезд мы встретились, ознакомились с футбольной инфраструктурой, с городом. Состоялся очень большой разговор с руководством республики. УЕФА получил ответы на все вопросы. Представитель Европейского футбольного союза хотел посмотреть, как работают все службы. Ожидаем в ближайшее время решение исполкома УЕФА по этому вопросу. На мой взгляд, поездка прошла позитивно.

— Что произошло в перерыве матча «Зенит» — «Тамбов», когда случился конфликт между силовиками и болельщиками?

— Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя в нетрезвом состоянии. Фанаты попытались его отбить. Конфликт локализовали очень быстро. Того зрителя доставили в полицию, составили протокол. Все закончилось благополучно, раненых и убитых нет.

Матчей в 21.30 после восьмого тура не будет

— Главная тема последних дней — ночные матчи с началом в 21.30. Можете объяснить, зачем так делается? — вопрос Пышкину.

— В летний период есть определены слоты начала встреч, когда температура может превышать 30 градусов жары. Особенно это касается южных регионов. С сентября южные клубы станут играть в другие слоты, днем. Когда согласовывался календарь, его утрясали и с основным вещателем. Старались учесть, что время 21.30 действительно неудобно для болельщиков, поэтому три тура не включают в себя матчи, начинающиеся так поздно. Основной вещатель не может по договору показывать матчи одновременно. Думаю, что с 9-го тура времени встреч с началом в 21.30 не будет.

— Правда, что «Ростов» направлял письма, чтобы его игры не назначались так поздно?

— Да — приходили обращения от «Ростова» и «Ахмата» по этому поводу. Мы подготовили ответ и все объяснили — примерно то же самое я озвучил сейчас. Просто так совпало, что дончанам попали два матча, которые начинаются в 21.30 — по вышеназванным причинам. Нельзя показывать два матча в 19.00.

Если бы можно было, то мы проводили бы две встречи одновременно, но сейчас это противоречит регламенту. Стараемся идти навстречу клубам. Не специально же ставим «Оренбург» на поздний вечер — так получилось, так совпало.

— «Оренбург» будет играть у себя дома?

— В ближайшие дни последует решение по стадиону клуба. На данный момент его нет.

— Дело в том, что мы выезжаем на стадион за 10 дней до матча и принимаем решение, — пояснил Мейтин. — Такая поездка последует. Единственный вопрос, что там по вместимости. Арена всех устраивает, команды-соперники говорят об этом. Считаю, что на этом стадионе играть можно. Ждем решение бюро исполкома РФС.

— Для «Оренбурга» сделают исключение? Или все-таки будут внесены изменения в регламент и допущены все арены вместимостью 8 тысяч мест?