Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ

Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, и начнется в 21:30 мск. Помогать Левникову будут судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Артем Любимов, инспектором будет также уроженец Санкт-Петербурга Николай Иванов.

Ни в одном из матчей второго тура не объявляется о назначении ассистентов главного судьи по системе видеопомощи арбитрам (VAR), решение о внедрении которой с первого тура нового сезона чемпионата России было принято до начала чемпионата руководством российского футбола.