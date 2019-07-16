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16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Петербургский судья Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет московский «Спартак», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Ростов» — «Спартак» пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, и начнется в 21:30 мск. Помогать Левникову будут судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Артем Любимов, инспектором будет также уроженец Санкт-Петербурга Николай Иванов.

Ни в одном из матчей второго тура не объявляется о назначении ассистентов главного судьи по системе видеопомощи арбитрам (VAR), решение о внедрении которой с первого тура нового сезона чемпионата России было принято до начала чемпионата руководством российского футбола.

Другие назначения на матчи второго тура:

20 июля.

«Уфа» — «Краснодар» — Алексей Еськов (Москва),

«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — Павел Кукуян (Сочи),

ЦСКА — «Оренбург» — Евгений Турбин (Дмитров),

21 июля.

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — Алексей Сухой (Люберцы),

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — Станислав Васильев (Ижевск),

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Виталий Мешков (Дмитров),

«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин (Москва).

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