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16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Ахмата» Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю»

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболист Заур Садаев покинул грозненский «Ахмат» и подписал контракт с «Анкарагюджю», сообщается на официальном сайте клуба из столицы Турции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один сезон. Садаев уже выступал за «Анкарагюджю» во второй половине минувшего сезона на правах аренды.

Садаев выступал за грозненский клуб с 2006 года и провел за «Ахмат» (ранее — «Терек») 130 матчей в чемпионате России, забив 18 мячей. В 2013 году форвард на правах аренды играл за иерусалимский «Бейтар», а с весны 2014 года по конец сезона-2014/15 выступал в чемпионате Польши — сначала за гданьскую «Лехию», а после за познанский «Лех», с которым стал чемпионом страны.

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