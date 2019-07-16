Форвард «Ахмата» Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю»

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один сезон. Садаев уже выступал за «Анкарагюджю» во второй половине минувшего сезона на правах аренды.

Садаев выступал за грозненский клуб с 2006 года и провел за «Ахмат» (ранее — «Терек») 130 матчей в чемпионате России, забив 18 мячей. В 2013 году форвард на правах аренды играл за иерусалимский «Бейтар», а с весны 2014 года по конец сезона-2014/15 выступал в чемпионате Польши — сначала за гданьскую «Лехию», а после за познанский «Лех», с которым стал чемпионом страны.