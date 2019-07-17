«Назовем Дом культуры в честь Смолова. Он просто спас его». Как футболистам надо тратить 400 тысяч

Источник: Sport24

Федор Смолов вчера не играл в футбол. У форварда небольшая травма — так что матч первого тура против «Рубина» он пропустил. «Локомотив» без Смолова не смог выиграть — 1:1.

Зато сегодня выиграли все в… селе Костин лог, Алтайский край. В их Доме культуры заменят крышу, которая протекает. Цена вопроса — каких-то 400 тысяч рублей. Их в ДК перевел… лично Федор Смолов.

Это абсолютно реальная история. Федор, вместе с Ольгой Бузовой, принял участие в развлекательном ютуб-шоу Comment Out. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: оплатить ремонт крыши Дома культуры или написать мерзкий комментарий в инстаграме Дмитрия Нагиева.

Федор не сразу принял решение. Поначалу сомневался, но потом сделал правильный выбор: «400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out, да…».

На видео этот момент — с 14:50.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rh1NX9mWnUo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Корреспондент Sport24 Данила Алешин связался с автором проекта по сбору денег на ремонт крыши Яной Федосеевой и узнал, правда ли все это.

«Мы уже 3 месяца собираем деньги через платформу Boomstarter. Но сдвигов никаких не было. Вообще, инициаторами выступили я и мой молодой человек. Когда деньги не шли, мы уже опустили руки. А тут, где-то неделю назад я вижу в своей ленте пост Юрия Дудя о девушке, которая тоже занималась общественной деятельностью. Она восстанавливала деревню.

Меня ее слова вдохновляли, она тоже выставила свой проект на Boomstarter. Когда я сегодня обновила там страничку — не поверила своим глазам! Думала, это глюк какой-то… Но потом поняла, что реально пришло 400 тысяч.

Первая моя реакция — я просто разрыдалась от счастья. Когда мы запускали проект, то окружающие нас не поддержали, даже знакомые говорили: «Ну, вряд ли что-то получится». Как отреагировали в селе? Все обрадовались! Спрашивали: «Это правда? Серьезно?!». Никто не мог поверить, что такое возможно. Все начали включаться в рабочий процесс. Завершаем последние штрихи, будем отсылать старую крышу.

Мы будем делать все сами, своими силами. Нанимать бригаду — это много. Просто сейчас больше людей откликнулось, чем в начале проекта. Но деньги до сих пор не дошли, нам должна распределить их сама платформа Boomstarter.

Только я не могу до них дозвониться, хотя они сами должны были со мной связаться. Мы не знаем, как эти деньги получить. Уже звоним несколько дней, но никто не отвечает. Но я думаю, что нас не обманут — на Boomstarter, и до этого были серьезные проекты, которые реализовывались.

Я узнала, что деньги перекинул Федор, когда начали присылать поздравления в соцсетях. Сначала не поняла о ком идет речь, не знала, кто это. Я уже Федору написала, что мы бы хотели, чтобы он приехал к нам. Мы обязательно назовем ДК в его честь. Пока не знаю, но, возможно, сделаем стенд, чтобы все знали, кто нам помог.

Была ли реакция от Comment Out или Федора? От Федора пока нет, но Гудков мне ответил на сообщение. Сказал: «Все зависело от Федора. Мы рады, что у вас все получилось. Надеемся, что будете с новой крышей». Правда, я постеснялась спросить, почему они выбрали именно наш проект в шоу.

Про крышу: ей очень много лет. Шифер уже потрескался, просто съехал, и все. Соответственно, крыша протекает, потолок обламывается. Из-за этого нас уже несколько раз хотели закрыть, но вступилась администрация села. Можно ли сказать, что Смолов спас ДК? Однозначно спас. ДК — сердце села, мы собираемся на все праздники, события, и если его не будет — нам просто негде это все проводить. Жизнь в селе бы встала. Если бы крыша провалилась, никто бы не выделил деньги на восстановление.

У нашего села юбилей, исполняется 20-го июля 140 лет. Это был бы грандиозный подарок для нас — чудо какое-то. Как только мы свяжемся с Boomstarter и средства перечислят — сразу же собираем людей, и начинаем работу над ДК имени Федора Смолова.