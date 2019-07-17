«Назовем Дом культуры в честь Смолова. Он просто спас его». Как футболистам надо тратить 400 тысяч
Доброе дело форварда «Локомотива».
Доброе дело форварда «Локомотива».
Федор Смолов вчера не играл в футбол. У форварда небольшая травма — так что матч первого тура против «Рубина» он пропустил. «Локомотив» без Смолова не смог выиграть — 1:1.
Зато сегодня выиграли все в… селе Костин лог, Алтайский край. В их Доме культуры заменят крышу, которая протекает. Цена вопроса —
Это абсолютно реальная история. Федор, вместе с Ольгой Бузовой, принял участие в развлекательном
Федор не сразу принял решение. Поначалу сомневался, но потом сделал правильный выбор: «400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out, да…».
На видео этот момент — с 14:50.
Корреспондент Sport24 Данила Алешин связался с автором проекта по сбору денег на ремонт крыши Яной Федосеевой и узнал, правда ли все это.
«Мы уже 3 месяца собираем деньги через платформу Boomstarter. Но сдвигов никаких не было. Вообще, инициаторами выступили я и мой молодой человек. Когда деньги не шли, мы уже опустили руки. А тут,
Меня ее слова вдохновляли, она тоже выставила свой проект на Boomstarter. Когда я сегодня обновила там страничку — не поверила своим глазам! Думала, это глюк
Первая моя реакция — я просто разрыдалась от счастья. Когда мы запускали проект, то окружающие нас не поддержали, даже знакомые говорили: «Ну, вряд ли
Мы будем делать все сами, своими силами. Нанимать бригаду — это много. Просто сейчас больше людей откликнулось, чем в начале проекта. Но деньги до сих пор не дошли, нам должна распределить их сама платформа Boomstarter.
Только я не могу до них дозвониться, хотя они сами должны были со мной связаться. Мы не знаем, как эти деньги получить. Уже звоним несколько дней, но никто не отвечает. Но я думаю, что нас не обманут — на Boomstarter, и до этого были серьезные проекты, которые реализовывались.
Я узнала, что деньги перекинул Федор, когда начали присылать поздравления в соцсетях. Сначала не поняла о ком идет речь, не знала, кто это. Я уже Федору написала, что мы бы хотели, чтобы он приехал к нам. Мы обязательно назовем ДК в его честь. Пока не знаю, но, возможно, сделаем стенд, чтобы все знали, кто нам помог.
Была ли реакция от Comment Out или Федора? От Федора пока нет, но Гудков мне ответил на сообщение. Сказал: «Все зависело от Федора. Мы рады, что у вас все получилось. Надеемся, что будете с новой крышей». Правда, я постеснялась спросить, почему они выбрали именно наш проект в шоу.
Про крышу: ей очень много лет. Шифер уже потрескался, просто съехал, и все. Соответственно, крыша протекает, потолок обламывается.
У нашего села юбилей, исполняется 20-го июля 140 лет. Это был бы грандиозный подарок для нас — чудо
Иногда футболистам не обязательно выходить на поле, чтобы приносить реальную пользу обществу. Доказано Федором Смоловым.