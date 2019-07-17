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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Краневиттер заявил о желании покинуть «Зенит»

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер сообщил, что недоволен количеством игрового времени и заинтересован в том, чтобы покинуть команду.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я хочу уйти в аренду или перейти в другую команду на постоянной основе. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение», — приводит слова 26-летнего аргентинского футболиста airedesantafe.com.ar.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в августе 2017 года и подписал с российским клубом четырехлетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл всего 15 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. В двух матчах нового сезона аргентинец участия не принял.

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