Краневиттер заявил о желании покинуть «Зенит»

«Я хочу уйти в аренду или перейти в другую команду на постоянной основе. Мне нужно играть, поэтому я принял такое решение», — приводит слова 26-летнего аргентинского футболиста airedesantafe.com.ar.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в августе 2017 года и подписал с российским клубом четырехлетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл всего 15 матчей за «сине-бело-голубых» во всех турнирах. В двух матчах нового сезона аргентинец участия не принял.