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00:09 (мск), источник: Sport24

Футболист сборной России Антон Миранчук объяснил, почему отказал английскому клубу

Экс-футболист, а ныне известный блогер Евгений Савин представил программу о футболистах «Локомотива» и сборной России Алексее и Антоне Миранчуках в рамках своего проекта «КраСава». В числе прочего Антон объяснил, почему отказался от перехода в английский «Борнмут».

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Источник: Sport24

— Леха сказал, что вы оба хотите попробовать себя в Европе, особенно если в этом сезоне удачно сложится в Лиге чемпионов. Это нормально, я тоже считаю, что через год вам надо валить. Тем не менее в прошлом году ты отказал «Борнмуту». Как можно в Англию не поехать?
— Да мы уже сколько раз говорили, что Англия — это другое. Сначала лучше в тепло — Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые.

— Чего ты можешь пожелать брату в его карьере?
Три-четыре гола в Лиге чемпионов в этом сезоне и предложение за границу, тогда я буду счастлив за него. Мне кажется, он уже готов, даже психологически.

— А в какой чемпионат?
— Испания, Италия, Германия. В Бундеслиге тоже открытый футбол, и мы много разговаривали с Фарфаном, он говорит, что мы спокойно могли бы там играть.

— Есть команда, в которую ты на троллейбусе готов поехать?
— В «Барсу».

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