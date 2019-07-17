Футболист сборной России Антон Миранчук объяснил, почему отказал английскому клубу

— Леха сказал, что вы оба хотите попробовать себя в Европе, особенно если в этом сезоне удачно сложится в Лиге чемпионов. Это нормально, я тоже считаю, что через год вам надо валить. Тем не менее в прошлом году ты отказал «Борнмуту». Как можно в Англию не поехать?

— Да мы уже сколько раз говорили, что Англия — это другое. Сначала лучше в тепло — Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые.