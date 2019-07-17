Хавбек сборной Уругвая может перейти в «Спартак»
Полузащитник сборной Уругвая и нидерландского клуба ПСВ Гастон Перейро может перейти в московский «Спартак».
Полузащитник сборной Уругвая и нидерландского клуба ПСВ Гастон Перейро может перейти в московский «Спартак».
Об этом рассказал журналист Василий Конов.
В Transfermarkt сумма трансфера хавбека оценивается в €12 млн.
«Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха, — написал Конов в своем
В прошедшем сезоне Перейро забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач в 36 матчах за ПСВ во всех турнирах.