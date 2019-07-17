УЕФА отказал РФС в досрочном начале обучения тренера «Краснодара» Мусаева на лицензию Pro

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Во вторник УЕФА принял решение оштрафовать «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера. Ранее в организации сообщили, что 35-летний Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать в этом качестве в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro УЕФА. Специалист в июне успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А, которая, согласно положению РФС об обучении и лицензировании футбольных тренеров от 6 марта 2012 года, дает право работать в качестве тренера по футболу, а также в качестве руководителя развития молодежного футбола Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, категория А дает право работать в качестве главного тренера в странах, входящих в Тренерскую конвенцию УЕФА по аттестационным уровням А и B.

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«Мурад Мусаев закончил обучение на лицензию A 6 июня, и по всем регламентным нормам он должен отработать год на этом уровне, чтобы потом поступить на обучение для получения лицензии Pro, — сказал Лексаков. — Он проработает и в июне 2020 года поступит на обучение на эту лицензию. Со стороны Российского футбольного союза были попытки того, чтобы Мусаев начал раньше, РФС пытался поставить вопрос об индивидуальном обучении Мусаева, принимая во внимание его тренерский путь и карьеру за 12 лет. Комиссия УЕФА не разрешила этого, он будет учиться в соответствии с регламентными нормами организации».

Согласно требованиям УЕФА, каждый кандидат на получение лицензии Pro должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев получил лицензию категории А только в июне 2019 года, это означает, что он не выполнил необходимые требования и не сможет работать главным тренером в еврокубках до июля 2020 года. Как следствие этого, было вынесено решение о том, что тренеру пока запрещено начинать курсы на получение лицензии категории Pro.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, главным тренером команды числился Олег Фоменко.