Лучше лимита только его отмена. Что даст российскому футболу решение РФС по легионерам

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Стартовавший чемпионат России по футболу станет последним, где действует лимит на легионеров, при котором одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. С сезона-2020/21 формат изменится на «8+17» в заявке, то есть команды смогут вносить в заявку из 25 человек не более восьми зарубежных футболистов.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За 14 лет в чемпионате страны применялись три различные схемы: «5+6», «7+4» и «6+5», при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно.

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В первой версии лимита, примененной в чемпионате России, была лазейка для зарубежных футболистов — игроки, проведшие не менее десяти матчей за свои национальные сборные, не считались легионерами. Благодаря этому в том сезоне произошел резонансный случай — в составе московского «Динамо» на матч 21-го тура против ФК «Москва» при действовавшем ограничении на иностранцев не было ни одного россиянина.

В декабре того же 2005 года исполком РФС под руководством Виталия Мутко принял решение о том, что с сезона-2006 на поле в составе каждой из команд одновременно могут находиться не более семи иностранцев. Тот формат действовал до 2009 года, именно на этот короткий промежуток времени пришлось большинство серьезных успехов российского футбола на международной арене — победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также выход сборной России в полуфинал чемпионата Европы 2008 года.

В 2009 году лимит был ужесточен до шестерых одновременно играющих футболистов, не имеющих российского паспорта. 4 июля 2012 года был возвращен лимит по схеме «7+4» (семь иностранцев и четыре россиянина одновременно на поле), а к системе «6+5», существующей и по сей день, исполком РФС вернулся 14 июля 2015 года.

За это время нашим клубам на международной арене ни разу не удалось выиграть Лигу Европы, но «Спартак», «Зенит» и «Рубин» доходили до ¼ финала. В Лиге чемпионов лучшим результатом до сих пор остается выход ЦСКА в четвертьфинал главного еврокубка.

Путь к лимиту в заявке был долгим

Разговоры об изменении лимита на легионеров в сторону ограничения количества иностранцев в заявке, а не на поле ходили еще в 2012 году. Тогда исполкомом РФС был одобрен переход от формата «6+5» к схеме «7+4». Она просуществовала до 2015 года, когда союз под руководством Николая Толстых принял действующую версию лимита, хотя еще в конце 2014 года все шло к тому, что вступит в силу вариант «10+15» (10 иностранцев и 15 россиян в заявке).

Тогда же Мутко, занимавший пост министра спорта, выступил с критикой либерального лимита. В начале 2015 года он заявил, что формат «10+15» не будет действовать в нашем футболе, а решения по ограничению иностранцев в разных видах спорта будут устанавливаться на высшем уровне. В итоге за несколько дней до чемпионата России сезона-2015/16 по решению спортивного ведомства лимит снова «откатили» до «6+5».

Однако в течение двух лет позиции сторонников смягчения лимита, в первую очередь тех, кто выступал за лимит на заявку, укреплялись. Планировалось, что лимит будет изменен после чемпионата мира в России, то есть с сезона-2018/19. Но о возможном лимите с десятью иностранцами в заявке уже говорили как о роскоши. При этом комитет профессионального футбола РФС, которому доверили разработать варианты лимита, в сентябре 2017 года предложил остановиться именно на варианте «10+15».

Уже в декабре того же года было заявлено, что изменения коснутся высшего дивизиона российского футбола с сезона-2020/21. Тогда же Мутко приостановил работу в РФС, а исполняющим обязанности президента организации до декабря 2018 года стал генеральный секретарь союза Александр Алаев.

В начале 2019 года на безальтернативной основе пост президента РФС занял председатель совета директоров «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Новый глава организации пообещал уделить должное внимание вопросу лимита на легионеров и не заставил себя ждать. После майского исполкома РФС Дюков признался, что является противником лимита на легионеров, но на данном этапе возможны были лишь два варианта: сохранение «6+5» либо переход на схему «8+17». Последняя опция и была одобрена.

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«Новый лимит хорош, но лучше вообще без него»

По мнению иностранных агентов, клиенты которых в данный момент не играют в Российской премьер-лиге (РПЛ), лимит «8+17» содержит как плюсы, так и минусы. Бразильский агент Пауло Аффонсо, чьим клиентом ранее был выступавший за «Анжи» крайний нападающий Виллиан, признался ТАСС, что его профессиональной деятельности такое решение РФС пойдет во вред.

«То, что число иностранных игроков в России будет сокращено, плохо для меня как агента, но это хорошо для российских футболистов, — сказал он. — Их станет больше, они будут получать больше возможностей проявить себя. Ну, а хорошим бразильским футболистам найдется место где угодно в мире».

Работающий же на польском футбольном рынке агент Паулиус Пакнис из компании INNfootball полагает, что новая схема лимита на легионеров приведет к повышению уровня иностранцев, приезжающих в РПЛ. «Теперь клубы должны будут брать хороших легионеров, а не кого попало, — они должны быть на голову выше российских игроков, — отметил он. — Зачем держать простого легионера, если их у тебя в заявке может быть всего восемь. Уровень иностранцев усилится, будут приезжать более сильные и качественные игроки».

«С другой стороны, все восемь иностранцев могут играть в основе, и россияне будут получать меньше практики. В Европе вообще нет лимита как такового — где-то нужно быть гражданином Евросоюза, где-то нужен итальянский или испанский паспорт, но они не зацикливаются на этом», — добавил он, подчеркнув, что лучшим вариантом однозначно является полная отмена лимита на легионеров и создание здоровой конкуренции между российскими и зарубежными футболистами.

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА, а ныне бразильского «Коринтианса» Вагнера Лава, считает, что в перспективе переход на формат лимита «8+17» принесет российскому футболу большую пользу.

«Важно не забывать о перспективных и талантливых российских игроках, которые могут гарантировать хорошие результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — сказал он. — Если мы говорим о восьми иностранцах в команде, считаю это число разумным, потому что в бразильских клубах максимум пять иностранцев, в итальянских — три с большими ограничениями, в испанских тоже три, но условия более гибкие. В Англии условия для въезда модифицируются из года в год в их же интересах. Как итог, сейчас их премьер-лига — лучшая».

«Клубы при приобретении легионеров станут жестче подходить к оценке игроков, учитывая не только финансовую часть, но и нужды тренеров, — отметил агент. — Думаю, в определенное время это принесет российскому футболу результаты, а также сделает уровень команд в чемпионате более сбалансированным», — добавил агент.

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Готовность клубов к новому лимиту

Меньше чем за год до радикального изменения в РПЛ всего у семи из 16 клубов нет проблем с лимитом. В составах «Спартака», ЦСКА, «Рубина» и «Урала» значится по восемь иностранных футболистов, этим клубам в ближайшей перспективе не придется беспокоиться о том, что скоро будет нужно продавать игроков, которые еще могли бы принести пользу. Комфортнее ситуация в «Сочи», «Крыльях Советов» и «Оренбурге» — в их заявках значатся четыре, пять и шесть иностранцев соответственно.

Но более чем у половины команд премьер-лиги наблюдается избыток иностранцев в составах. Лидерами со знаком минус по этому показателю являются «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» (по 13 зарубежных игроков). Далее в этом списке идут «Арсенал» (11), «Локомотив» и «Ахмат» (по 10). В условиях, максимально приближенных к комфортным, находятся имеющие в своих составах по девять легионеров «Динамо», «Уфа» и «Тамбов».

Несмотря на кажущуюся сложность ситуации, формально «Ростов» может спокойно вписаться в новый лимит, поскольку у клуба летом истекают контракты сразу с пятью иностранцами. С соглашениями, действующими минимум до середины 2021 года, останутся искомые восемь футболистов. Этот сценарий можно было бы считать идеальным, если бы нужно было просто решить уравнение, а не добиваться результата на футбольном поле. Так что в два ближайших трансферных окна дончане, скорее всего, будут активно работать как «на выход», так и «на вход».

Ненамного лучше ситуация в «Зените», где по итогам сезона-2019/20 к концу подойдут контракты у четырех легионеров, еще девять зарубежных игроков останутся в команде.

С одной стороны, сине-бело-голубым будет достаточно не продлевать соглашения с теми, кто и так стоит на выход, и продать одного игрока этим летом или в зимнее трансферное окно. С другой — главный тренер и менеджмент петербуржцев могут и должны сработать более дальновидно: в два ближайших периода дозаявок продать двух-трех футболистов, дождаться истечения четырех договоров. После этого действующие чемпионы страны получат возможность купить одного или двух иностранцев, которые укрепят и без того сильный, как минимум по российским меркам, состав.

У «Краснодара» есть только один легионер, чей контракт закончится следующим летом, — это шведский форвард Маркус Берг, этим летом подписавший с российским клубом однолетнее соглашение. Такое положение дел можно воспринять как близкое к критическому, но при грамотной работе менеджмента одного из самых прогрессивно развивающихся клубов из сложившейся ситуации можно выйти с минимальными потерями в виде низких компенсаций за продаваемых иностранцев. Потенциальные покупатели будут понимать, что у «Краснодара» нет выхода, кроме как расставаться с теми или иными игроками. Но как минимум часть из этих средств должна стать инвестицией в будущее, то есть клубную академию, которая за 11 лет работы уже дала трех игроков, регулярно играющих за основной состав команды.

Чего ждать от нового лимита на легионеров

Следующее лето может стать поворотным моментом в развитии чемпионата России. Как отмечали собеседники ТАСС, при новом лимите на легионеров количество «пассажиров» среди иностранных футболистов если не сократится до нуля, то значительно уменьшится. Следствием схемы «8+17» также должно стать повышение конкуренции внутри клубов — с 2020 года наши игроки будут в более равной среде бороться за места в стартовом составе и заявке на матчи. При условии, что в РПЛ будут приезжать качественные легионеры, молодежь сможет быстрее прогрессировать не только в играх, но и в тренировочном процессе.

Также новый лимит приведет к снижению «раздутых» зарплат российских игроков, некоторые из которых до сих пор получают на уровне футболистов ведущих европейских клубов. Если раньше футболисты только за счет российского паспорта могли претендовать на выгодные контракты, то теперь ситуация должна измениться. В таких условиях придется работать значительно больше, чтобы получить предложение о контракте на условные €250 тыс. в год, а не претендовать на него, не принося реальной пользы команде и клубу.