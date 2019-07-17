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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Берг: Надеюсь, что помогу «Краснодару» добиться значительных достижений

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новичок футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг заявил, что надеется в текущем сезоне помочь команде добиться значительных достижений в чемпионате России и еврокубках.

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На прошлой неделе 32-летний нападающий сборной Швеции подписал соглашение с «быками» на один год.

«Краснодар» хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает большой шаг вперед, и надеюсь, что я смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений, — сказал Берг в видеоинтервью, запись которого размещена на официальном канале команды в YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня как для игрока важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше», — добавил форвард.

В сезоне-2018/19 швед забил 14 мячей в 29 матчах за «Аль-Айн» (ОАЭ) во всех турнирах. Ранее Берг, который начинал взрослую карьеру в шведском «Гетеборге», выступал в Европе за голландские «Гронинген» и ПСВ, немецкий «Гамбург» и греческий «Панатинаикос». За сборную Швеции Берг провел 71 матч, забив 19 мячей.

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