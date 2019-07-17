Берг: Надеюсь, что помогу «Краснодару» добиться значительных достижений

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На прошлой неделе 32-летний нападающий сборной Швеции подписал соглашение с «быками» на один год.

«Краснодар» хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает большой шаг вперед, и надеюсь, что я смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений, — сказал Берг в видеоинтервью, запись которого размещена на официальном канале команды в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q5CBvJc5o0M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня как для игрока важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше», — добавил форвард.