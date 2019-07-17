Нобель Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за Гилерме

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По данным источника, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, спортивный директор Хавьер Рибалта и шеф-скаут Антон Евменов в данный момент обсуждают возможность перехода голкипера.

Заинтересованность в трансфере высказывает Семак. Представители «Зенита» уже связались с агентом Гилерме на тему возможного переезда.

Напомним, контракт 33-летнего Гилерме с «Локомотивом» истекает 31 декабря 2019 года. На голкипера также претендует «Спартак».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» предложил Гилерме новое двухлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,4 млн в год.