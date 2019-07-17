Нобель Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за Гилерме
«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, сообщается в
«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, сообщается в
Заинтересованность в трансфере высказывает Семак. Представители «Зенита» уже связались с агентом Гилерме на тему возможного переезда.
Напомним, контракт 33-летнего Гилерме с «Локомотивом» истекает 31 декабря 2019 года. На голкипера также претендует «Спартак».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» предложил Гилерме новое двухлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,4 млн в год.