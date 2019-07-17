Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

По информации источника, клуб из Генуи уже сделал первое предложение по 27-летнему хавбеку красно-белых.

Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.