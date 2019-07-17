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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Дженоа» прибыл в Россию для ведения переговоров по Фернандо

Президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Россию для ведения переговоров по трансферу полузащитника «Спартака» Лукасу Фернандо, утверждает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, клуб из Генуи уже сделал первое предложение по 27-летнему хавбеку красно-белых.

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Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Дженоа» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзский клуб с трудом избежал вылета, опередив «Эмполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

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