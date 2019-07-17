Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик
Сараево
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сутьеска
Слован Бр
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
31
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
23
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Арарат-Армения
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Линфилд
40
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Дандолк
П 4:5
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Фола
21
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
20:54 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана после 10 лет в клубе

ТАСС, 17 июля. Футбольный клуб «Ростов» на официальном сайте сообщил об уходе молдавского полузащитника Александра Гацкана после десяти лет, проведенных в клубе.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что домашний матч с московским «Спартаком» 20 июля станет последним для 35-летнего капитана команды. 17 июня Гацкан продлил контракт с клубом на один год.

«Между “Ростовом” и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу», — говорится в сообщении.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 2, 20.07.2019, 21:30

Ростов-Спартак-

Гацкан — воспитанник молдавского клуба «Униспорт-Авто». Полузащитник выступает за «Ростов» с 2008 года, до этого он играл за челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В составе «Ростова» футболист провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач, став обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата страны. На его счету 65 матчей и пять голов за национальную команду Молдавии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за вратаря сборной России
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
Аршавин: Алкоголь — это нормально, футбол и пиво всегда рядом
НХЛ показала лучшие моменты с участием Никиты Кучерова (видео)
Чемпион мира из России проведет бой с украинским боксером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь