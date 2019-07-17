«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана после 10 лет в клубе

Отмечается, что домашний матч с московским «Спартаком» 20 июля станет последним для 35-летнего капитана команды. 17 июня Гацкан продлил контракт с клубом на один год.

«Между “Ростовом” и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу», — говорится в сообщении.

Гацкан — воспитанник молдавского клуба «Униспорт-Авто». Полузащитник выступает за «Ростов» с 2008 года, до этого он играл за челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В составе «Ростова» футболист провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач, став обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата страны. На его счету 65 матчей и пять голов за национальную команду Молдавии.