Ольга Смородская: Миранчуки никуда не уйдут!

Источник: РИА "Новости"

— Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей, — сказала Смородская. — Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

— Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?

— Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

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— Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.

— Да никуда они не уйдут! Не уйдут!

— Почему же?