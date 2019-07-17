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21:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: Миранчуки никуда не уйдут!

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» рассказала о своих экономических успехах у руля клуба. Также она выразила скепсис относительно планов нынешнего генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей, — сказала Смородская. — Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

— Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?

— Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

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— Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.

— Да никуда они не уйдут! Не уйдут!

— Почему же?

— Объясню. Очень «закрыли» нашу лигу. В РПЛ мало хороших легионеров. Конкуренция резко упала. Мы были третьими в чемпионате, когда здесь выступали Халк, Витсель, Вальбуэна, когда был очень силен «Анжи». Вы только вспомните. А что сейчас? Братья никогда не уйдут за приличные деньги. Плюс — языковой барьер.

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