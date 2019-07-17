Ольга Смородская: Миранчуки никуда не уйдут!

— Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах «Локомотива» около 2 миллиардов рублей, — сказала Смородская. — Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!
— Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?
— Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в «Эвертон». Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.
— Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.
— Да никуда они не уйдут! Не уйдут!
— Объясню. Очень «закрыли» нашу лигу. В РПЛ мало хороших легионеров. Конкуренция резко упала. Мы были третьими в чемпионате, когда здесь выступали Халк, Витсель, Вальбуэна, когда был очень силен «Анжи». Вы только вспомните. А что сейчас? Братья никогда не уйдут за приличные деньги. Плюс — языковой барьер.