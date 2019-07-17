Аршавин: Алкоголь — нормальное явление, футбол и пиво всегда рядом

«Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом, — приводит слова Аршавина Sport24. — Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду».