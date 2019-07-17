Аршавин: Алкоголь — нормальное явление, футбол и пиво всегда рядом
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.
Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в настоящее время обсуждается вопрос о продаже пива на стадионах.
«Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом, — приводит слова Аршавина Sport24. — Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду».