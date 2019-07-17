Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик
Сараево
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сутьеска
Слован Бр
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор
Валюр
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Астана
31
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
БАТЭ
12
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Ференцварош
23
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Арарат-Армения
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Партизани
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Линфилд
40
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
Дандолк
П 4:5
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Фола
21
Все события
Фоторепортажи
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин: Алкоголь — нормальное явление, футбол и пиво всегда рядом

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в настоящее время обсуждается вопрос о продаже пива на стадионах.

Фоторепортаж
Аршавин: от «Зенита» до «Кайрата»

«Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом, — приводит слова Аршавина Sport24. — Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду».

В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор
Самые яркие истории любви ЧМ-2018 год спустя
Капитан «Ростова» уйдет из команды после десяти лет в клубе
На первый матч «Алании» в ПФЛ пришли 15 тысяч зрителей (фото)
Арустамян: «Зенит» вступил в борьбу за вратаря сборной России
Президент «Дженоа» прибыл в Россию на переговоры со «Спартаком»
НХЛ показала лучшие моменты с участием Никиты Кучерова (видео)
Чемпион мира из России проведет бой с украинским боксером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь