Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

«Завтра Рохель отправится во Францию, чтобы подписать с “Тулузой” контракт на 4 года», — сказал Красоски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача. Участие в игре 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 с ЦСКА он не принимал. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до лета 2022 года.