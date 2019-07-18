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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» сделал предложение по трансферу форварда сборной Перу

Полузащитник мексиканского клуба «Морелия» и сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Libero со ссылкой на Radio Ovación.

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Информацию подтвердил агент игрока Карлос Гонсалес.

— Он вернулся в Мексику, где его очень хорошо приняли. Он этим очень доволен. Идея в том, чтобы продолжать развиваться на индивидуальном уровне и видеть варианты, которые ожидают игрока сборной Перу. Мы получили предложения, есть хорошее из России, оно находится на стадии оценивания.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 28 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. На Кубке Америки-2019 на его счету 2 мяча в 6 встречах. Trasfermarkt оценивает перуанца в 1 миллион евро.

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