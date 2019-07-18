«Локомотив» сделал предложение по трансферу форварда сборной Перу

— Он вернулся в Мексику, где его очень хорошо приняли. Он этим очень доволен. Идея в том, чтобы продолжать развиваться на индивидуальном уровне и видеть варианты, которые ожидают игрока сборной Перу. Мы получили предложения, есть хорошее из России, оно находится на стадии оценивания.