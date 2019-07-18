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10:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Лацио» намерен приобрести футболиста «Зенита» Азмуна

ТАСС, 18 июля. Итальянский футбольный клуб «Лацио» заинтересован в покупке иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Sport News.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, римский клуб намерен усилить атакующую линию. В сферу интересов «Лацио» входят также испанский нападающий Фернандо Льоренте и форвард итальянской «Аталанты» Андреа Петанья. Сообщается, что за Азмуном «Лацио» начал наблюдать еще до его перехода в петербургский клуб.

Нападающий провел 18 матчей за «Зенит», забив 14 мячей и отдав три голевые передачи. В минувшем сезоне иранский футболист в составе петербургского клуба стал чемпионом России.

Ранее Азмун также выступал за казанский «Рубин» и «Ростов», с которым стал серебряным призером чемпионата страны в 2016 году. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €17 млн.

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