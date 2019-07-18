СМИ: «Лацио» намерен приобрести футболиста «Зенита» Азмуна

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, римский клуб намерен усилить атакующую линию. В сферу интересов «Лацио» входят также испанский нападающий Фернандо Льоренте и форвард итальянской «Аталанты» Андреа Петанья. Сообщается, что за Азмуном «Лацио» начал наблюдать еще до его перехода в петербургский клуб.

Нападающий провел 18 матчей за «Зенит», забив 14 мячей и отдав три голевые передачи. В минувшем сезоне иранский футболист в составе петербургского клуба стал чемпионом России.