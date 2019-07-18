Карпин: ЦСКА тренировать не пойду никогда, а в «Зенит» — почему бы и нет?
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, есть ли российский клуб, в который он точно не пошел бы тренировать.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, есть ли российский клуб, в который он точно не пошел бы тренировать.
«Да, есть такой клуб. ЦСКА. А в «Зенит» пошел бы? А почему бы и нет?
В «Спартак» не зовут. Был типа
В качестве футболиста Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. По окончании игровой карьеры 50-летний специалист с 2008 по 2014 год сначала был генеральным директором московского клуба, а затем главным тренером.
Карпин также признался, что к концу футбольного сезона его все чаще посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию. По словам тренера, ему надоедает профессиональное сообщество и ему хочется больше времени проводить с семьей.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. «Мне нравится