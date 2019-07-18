Карпин: ЦСКА тренировать не пойду никогда, а в «Зенит» — почему бы и нет?

Источник: Sport24

«Да, есть такой клуб. ЦСКА. А в «Зенит» пошел бы? А почему бы и нет?

В «Спартак» не зовут. Был типа какой-то «разговор», но это для отвода глаз, как я понимаю, — сказал Карпин в выпуске ютуб-блога COMMANDOS.

В качестве футболиста Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. По окончании игровой карьеры 50-летний специалист с 2008 по 2014 год сначала был генеральным директором московского клуба, а затем главным тренером.

Карпин также признался, что к концу футбольного сезона его все чаще посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию. По словам тренера, ему надоедает профессиональное сообщество и ему хочется больше времени проводить с семьей.