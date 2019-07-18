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15:11 (мск), источник: Sport24

Карпин: ЦСКА тренировать не пойду никогда, а в «Зенит» — почему бы и нет?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, есть ли российский клуб, в который он точно не пошел бы тренировать.

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Источник: Sport24

«Да, есть такой клуб. ЦСКА. А в «Зенит» пошел бы? А почему бы и нет?

В «Спартак» не зовут. Был типа какой-то «разговор», но это для отвода глаз, как я понимаю, — сказал Карпин в выпуске ютуб-блога COMMANDOS.

В качестве футболиста Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. По окончании игровой карьеры 50-летний специалист с 2008 по 2014 год сначала был генеральным директором московского клуба, а затем главным тренером.

Карпин также признался, что к концу футбольного сезона его все чаще посещают мысли о том, чтобы выйти на пенсию. По словам тренера, ему надоедает профессиональное сообщество и ему хочется больше времени проводить с семьей.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. «Мне нравится Ростов-на-Дону, мне нравится клуб и команда, нравятся футболисты как люди. Мне город нравится абсолютном всем: он уютный, зеленый, веселый. Есть все для спокойной жизни. 15 минут от дома до любого места. Очень комфортно и приятно жить. Здесь есть все то, что присутствует в Москве. Хотя, может быть, здесь ресторанов не 100, а 30», — добавил Карпин.

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