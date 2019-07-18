Карпин думал о выходе на пенсию в конце сезона
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что раздумывал о выходе на пенсию в конце сезона.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что раздумывал о выходе на пенсию в конце сезона.
— Бывали в конце сезона мысли уйти на пенсию, — сказал Карпин в интервью
— А почему такие мысли? Задолбали все вокруг?
— Ну конец сезона, да, подзадалбливают.
— А сейчас как чувствуете?
—
— А на телевидение вернетесь?
— На телевидение — нет. Лучше на пенсию.