Карпин думал о выходе на пенсию в конце сезона

Источник: РИА "Новости"

— Бывали в конце сезона мысли уйти на пенсию, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Commandos. — Чтобы никого не видеть, не слышать, чтобы были жена, дети, родители, и никого близко больше не было.

— А почему такие мысли? Задолбали все вокруг?

— Ну конец сезона, да, подзадалбливают.

— А сейчас как чувствуете?

— Недельку-две отдохнули, вроде с новыми силами в бой. Но мысли посещают.

— А на телевидение вернетесь?